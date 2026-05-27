Salmonela i sporne pošiljke: Iako je BiH stopirala uvoz, stotine tona mesa iz Južne Amerike ipak stigle na tržište

Iako je Bosna i Hercegovina još početkom godine obustavila uvoz goveđeg mesa iz više zemalja Južne Amerike zbog utvrđene salmonele i drugih nepravilnosti, dio ranije ugovorenih pošiljki ipak je završio na domaćem tržištu.

Ova situacija se dešava u trenutku dok se i Evropska unija priprema za uvođenje strogih mjera. Naime, Evropska komisija je saopštila da će Brazil moći nastaviti izvoz u zemlje EU tek nakon što dokaže punu usklađenost sa evropskim sanitarnim i fitosanitarnim pravilima, a potpuna primjena te zabrane, odnosno "rampa" za proizvode iz Brazila, očekuje se od septembra.

Kancelarija za veterinarstvo BiH je 23. januara privremeno obustavila uvoz goveđeg mesa iz Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja nakon što su u pojedinim pošiljkama utvrđeni zdravstveni propusti. Uprkos tome, podaci Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pokazuju da je u prva četiri mjeseca ove godine iz Brazila uvezeno 585.876 kilograma zamrznutog goveđeg mesa, vrijednog gotovo šest miliona KM.

Direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Saša Bošković pojasnio je da su nakon stupanja zabrane na snagu u BiH puštene samo one pošiljke koje su već bile plaćene ili su se u trenutku odluke nalazile u transportu.

"Ne možete administrativnom odlukom zaustaviti robu koja je već dva mjeseca u transportu. Sve pošiljke koje su u trenutku donošenja zabrane bile 'na vodi' puštene su u BiH uz obavezne laboratorijske i veterinarske kontrole", istakao je Bošković za banjalučki "Glas" i dodao da su u određenim slučajevima utvrđene nepravilnosti, poput prisustva salmonele ili neodgovarajućeg roka starosti mesa, zbog čega su te pošiljke poslate na uništenje.

Zabrana uvoza ostaje na snazi sve dok nadležni ne procijene da ne postoji rizik po zdravlje građana BiH, bez obzira na pritiske ambasada južnoameričkih zemalja.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio debatu o kontroli uvoza. Potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković smatra da institucije moraju brže reagovati na globalne promjene, dok predsjednik Udruženja svinjara RS Mišo Maljčić upozorava da su standardi proizvodnje u Latinskoj Americi i Evropi neuporedivi.

"Postavlja se i pitanje kakvog je kvaliteta meso koje mjesecima putuje iz Latinske Amerike", poručio je Maljčić, dodajući da je domaće svježe meso, hranjeno domaćim žitaricama, daleko sigurnija i kvalitetnija opcija za potrošače u odnosu na jeftinu sirovinu koja se često koristi u prerađivačkoj industriji.

Prema podacima UIO, od januara do kraja aprila prošle godine u BiH je iz južnoameričkih zemalja uvezeno 27.500 kilograma jestivih klaoničkih proizvoda od goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi, svježih, rashlađenih ili zamrznutih. Riječ je o proizvodima porijeklom iz Argentine, čija je ukupna vrijednost iznosila 125.517 KM.