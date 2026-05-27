Akcija kod Trebinja: Uhapšen pripadnik "Pink Pantera", pao zbog afere "Papirus"

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) BiH uhapsili su kod Trebinja državljanina Crne Gore za kojim je još 2019. godine Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu raspisalo potjernicu.

Akcija kod Trebinja: Uhapšen pripadnik "Pink Pantera" Izvor: SIPA

Uhapšeni se tereti da je član međunarodne kriminalne grupe "Pink Panter", a priveden je u okviru operativne akcije i predmeta "Papirus" zbog sumnje u počinjenje krivičnih djela ovjeravanje neistinitog sadržaja i krivotvorenje isprave.

Hapšenje je izvedeno u koordinaciji sa pripadnicima Granične policije BiH.

Nakon lišenja slobode, osumnjičeni je sproveden na kriminalističku obradu, nakon čega je predat u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koje vodi istragu u ovom slučaju.

Ova osoba uhapšena je juče na graničnom prelazu Ivanica.

