Akcija kod Trebinja: Uhapšen pripadnik "Pink Pantera", pao zbog afere "Papirus"

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) BiH uhapsili su kod Trebinja državljanina Crne Gore za kojim je još 2019. godine Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu raspisalo potjernicu.

Uhapšeni se tereti da je član međunarodne kriminalne grupe "Pink Panter", a priveden je u okviru operativne akcije i predmeta "Papirus" zbog sumnje u počinjenje krivičnih djela ovjeravanje neistinitog sadržaja i krivotvorenje isprave.

Hapšenje je izvedeno u koordinaciji sa pripadnicima Granične policije BiH.

Nakon lišenja slobode, osumnjičeni je sproveden na kriminalističku obradu, nakon čega je predat u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koje vodi istragu u ovom slučaju.

Ova osoba uhapšena je juče na graničnom prelazu Ivanica.