Tužio turističku agenciju: Dobio 1.000 evra odštete jer nikad nije mogao da dođe do slobodne ležaljke

Nijemac je naveo da ležaljki nije bilo čak ni u 6 ujutru i da su njegova djeca bila primorana da leže na podu.

Izvor: Shutterstock

Umjesto da odmaraju na plaži ili kraj bazena, mnogi turisti moraju da ustaju u cik zore kako bi zauzeli ležaljke što postaje sve izazovniji posao.

Kako prenosi BBC, pojedini hoteli i rizorti počinju da suzbijaju dobro poznatu praksu da se ležaljke "rezervišu" peškirima ili papučama, nakon što je jedan muškarac dobio odštetu zbog takvog ponašanja gostiju.

Naime, njemački turista je tužio svoju turističku agenciju jer je dozvolila takvu praksu tokom njegovog porodičnog odmora 2024. godine, tvrdeći da je svakog dana morao po 20 minuta da traži slobodnu ležaljku, uprkos tome što je ustajao u 6 ujutru kako bi uhvatio malo sunca.

Sudije okružnog suda u Hanoveru su presudile u njegovu korist i porodici dozvolile povraćaj novca u iznosu od skoro 1.000 evra.

Kako se navodi, to je upozorenje drugim turističkim agencijama i hotelima koji dopuštaju "jutarnji juriš" na ležaljke.

Pojedini hoteli sada uvode pravila za raspodelu ležaljki kada se gosti prijave u smještaj.

Muškarac je prvobitno platio 7.186 evra za paket-aranžman za sebe, suprugu i njihovo dvoje djece na grčkom ostrvu Kos.

U svom obraćanju sudu tvrdio je da turistička agencija nije sprovela zabranu rezervisanja ležaljki peškirima u okviru rizorta.

Naveo je da ležaljki nije bilo čak ni u 6 ujutru i da su njegova djeca bila primorana da leže na podu.

Iako mu je turistička agencija prvobitno vratila 350 evra, sudije u Hanoveru su presudile da porodica ima pravo na povraćaj od 986,70 evra.

Sudije su priznale da turistička kompanija ne upravlja hotelom i da ne može da garantuje svakom gostu pristup ležaljci u svakom trenutku. Međutim, navele su da operater ima obavezu da obezbijedi sistem koji garantuje "razuman" odnos broja ležaljki i gostiju

Muškarac, kojeg je Dejli mejl identifikovao kao Davida Egera, 48-godišnjeg pilota iz Dizeldorfa i oca dvoje djece, rekao je u intervjuu: "Bio je to veliki hotel, veoma luksuzan, sa oko 400 ležaljki. I svih 400 ležaljki bilo je prekriveno peškirima. Ljudi zapravo nisu koristili ležaljke, već bi otišli u grad ili se vratili u sobu da spavaju".

Dodao je da vjeruje da je ovo "veoma, veoma važna presuda".

Kako pojedini hoteli rješavaju problem ležaljki?

Čini se da pojedini rizorti pronalaze rješenja.

Tokom posjete popularnim turističkim naseljima na mediteranskoj obali Francuske, jedan muškarac rekao je da "dva puta dnevno zatrube sirenom i, ako niste pored ležaljke, sve stvari se uklanjaju i odnose u prostor za izgubljene stvari".

Drugi turista je za BBC izjavio da je boravio u hotelu u kiparskom ljetovalištu Protaras, koji je "veoma strog" po tom pitanju tako da gosti moraju da obavijeste osoblje ako žele da promijene mjesto.

Ipak, drugi su podijelili improvizovane načine na koje su pokušavali da riješe problem, što se ne preporučuje.

"Jednom su na Ibici turisti ostavljali peškire na ležaljkama usred noći. To je brzo prestalo kada su neki momci počeli da ih usred noći bacaju u bazen", rekao je jedan sagovornik.

(EUpravo zato/BBC)