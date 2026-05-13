Djevojka koja je pretukla Filipinca u Zagrebu puštena pa ponovo uhapšena: Turista podneo prijavu

Djevojka je uhapšena nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak napada u centru Zagreba, a policija je navela da je nasiljem i mučenjem dovela muškarca u ponižavajući položaj na javnom mestu.

Zagrebačka policija završila je krivičnu istragu nad 21-godišnjom djevojkom zbog sumnje da je početkom maja u centru Zagreba fizički napala 37-godišnjeg filipinskog državljanina.

Incident se dogodio u subotu, 2. maja, oko 4 sata ujutru na raskrsnici Ilice i Tomićeve ulice. Prema policijskim navodima, djevojka je verbalno i fizički napala muškarca, udarajući ga pesnicama i nogama u glavu i tijelo.

"Dovela ga je u ponižavajući položaj"

Policija navodi da je "nasiljem i mučenjem dovela muškarca u ponižavajući položaj na javnom mjestu".

Video snimak napada se proširio društvenim mrežama, nakon čega je policija pokrenula intenzivnu potragu za osumnjičenom. Policijski službenici su je uhapsili sinoć i ona je privedena radi krivične istrage.

Nakon završene istrage, ona je uz krivičnu prijavu zbog nasilničkog ponašanja predata pritvorskom čuvaru.

Izvedena pred sud jutros

Hrvatski mediji od jutros prate slučaj dvadesetjednogodišnje Matee O., koja je uhapšena zbog brutalnog napada na filipinskog turistu u centru Zagreba.

Danas prije podne, ona je privedena prekršajnom sudu u Zagrebu sa prekršajnom prijavom kojom je optužena za kršenje Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Optužnica ju je teretila za prekršaj iz člana 6. ovog zakona, naime za posebno drsko i nepristojno ponašanje na javnom mjestu. Pored toga, optužena je i da nema uredno prijavljeno stalno ili privremeno prebivalište.

Preokret u procesu

I kako je postupak počinjao, došlo je do preokreta. Predstavnik Policijske uprave Zagreba objavio je da odustaje od prijedloga optužnice, odnosno povlači optužbe.

"Oštećeni je otišao u policiju i podnio prijavu, zbog čega će postupak protiv okrivljene biti nastavljen u saradnji sa Opštinskim krivičnim državnim tužilaštvom u Zagrebu, kako bi se utvrdilo da li postoje elementi krivičnog djela", rekao je on, dodajući da je ovu odluku donio u dogovoru sa pretpostavljenima.

Kao rezultat toga, Prekršajni sud u Zagrebu donio je presudu kojom se odbacuju optužbe protiv djevojke. Istom odlukom joj je ukinut pritvor i ona je puštena na slobodu.

Ponovo uhapšena

Ovo puštanje na slobodu bilo je samo formalnost, jer je djevojka odmah ponovo uhapšena i odvedena u policijsku stanicu na dalji postupak. Dok su je policajci odvodili, ona je u suzama pitala u hodniku zašto je ponovo dovode. Nije ni sama u potpunosti razumjela šta se dešava.

Ono što se desilo jeste da je napadnuti turista podnio krivičnu prijavu protiv nje, optužujući je za pokušaj teške tjelesne povrede, što je značilo da više nije mogla biti optužena za puko nepristojno ponašanje na javnom mjestu.

Krivični zakonik propisuje kaznu do godinu dana zatvora za nanošenje tjelesnih povreda, dok se za teške tjelesne povrede može izreći kazna do osam godina zatvora.