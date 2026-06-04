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Više od 20 mrtvih u velikom požaru u Nju Delhiju: Ljudi iskakali iz zapaljenog hotela (Foto)

Više od 20 mrtvih u velikom požaru u Nju Delhiju: Ljudi iskakali iz zapaljenog hotela (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Najmanje 21 osoba poginula u velikom požaru u hotelu u Nju Delhiju.

Požar u hotelu u nju delhiju, stradala 21 osoba Izvor: Hindustan Times / Sipa USA / Profimedia

U velikom požaru u hotelu u Nju Delhiju u Indiji u srijedu 3. juna poginula je najmanje 21 osoba, piše "Al Jazeera". Spašeno je više od 40 osoba i svi su prebačeni u obližnje bolnice na dalju dijagnostiku. Očevici su otkrili kako su pomogli ljudima zarobljenim u hotelu.

"Ljudi su raširili dušeke. Žena sa trećeg sprata je skočila sa njih sa malim djetetom", kazao je jedan svjedok.

Pogledajte fotografije požara u hotelu u Nju Delhiju

Sumnja se da je požar izbio u prizemlju i na prvom spratu zgrade od četiri sprata. Navodno je požar krenuo iz restorana u prizemlju.

Požar je izbio oko 9 časova ujutru po lokalnom vremenu. Vatrena stihija je ugašena tek oko podneva.

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Tagovi

Indija požar hotel

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