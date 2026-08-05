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Pakleni talas ne popušta: Metereolozi otkrili kad stiže osvježenje

Pakleni talas ne popušta: Metereolozi otkrili kad stiže osvježenje

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U Republici Srpskoj se očekuje nastavak vrlo toplog vremena, dok se blaži pad temperature vazduha očekuje tek nakon 15. avgusta, upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do kada će trajati vrućina u RS Izvor: Shutterstock

Maksimalna temperatura vazduha sutra će biti od 35 do 41, a u višim predjelima oko 30 stepeni Celzijusovih, navodi se u saopštenju.

U petak, 7. avgusta, maksimalna temperatura vazduha biće od 32 do 38, u višim predjelima oko 28, dok se u subotu, 8. avgusta, očekuje malo niža temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima oko 25 stepeni Celzijusovih.

U petak i subotu očekuje se nestabilno vrijeme uz povremene pljuskove sa grmljavinom.

Ponegdje su moguće lokalne nepogode praćene jačim pljuskovima, jakim vjetrom i pojavom grada. 

(Srna)

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Tagovi

Republika Srpska vrućina toplotni talas prognoza vremena

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