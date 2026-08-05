Pakleni talas ne popušta: Metereolozi otkrili kad stiže osvježenje

U Republici Srpskoj se očekuje nastavak vrlo toplog vremena, dok se blaži pad temperature vazduha očekuje tek nakon 15. avgusta, upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Maksimalna temperatura vazduha sutra će biti od 35 do 41, a u višim predjelima oko 30 stepeni Celzijusovih, navodi se u saopštenju.
U petak, 7. avgusta, maksimalna temperatura vazduha biće od 32 do 38, u višim predjelima oko 28, dok se u subotu, 8. avgusta, očekuje malo niža temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima oko 25 stepeni Celzijusovih.
U petak i subotu očekuje se nestabilno vrijeme uz povremene pljuskove sa grmljavinom.
Ponegdje su moguće lokalne nepogode praćene jačim pljuskovima, jakim vjetrom i pojavom grada.
(Srna)