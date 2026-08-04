Cvijanović: Zajedno sa Srbijom trajno braniti istinu o egzodusu i stradanju našeg naroda

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će Republika Srpska zajedno sa Srbijom trajno braniti istinu o egzodusu i stradanju srpskog naroda.

Izvor: X/Željka Cvijanović

Ona je istakla da je Mrkonjić Grad, mjesto teškog stradanja u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu, ove godine simbolično središte okupljanja i zajedničkog sjećanja Republike Srpske i Republike Srbije na sve žrtve hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja", kao i na sve one koji su preko noći ostali bez svojih ognjišta.

"Naša je dužnost i moralna obaveza da pamtimo prošlost kako bismo imali budućnost i kako žrtva stradalih ne bi bila uzaludna", objavila je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

U Mrkonjić Gradu večeras je centralno obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. Obilježavanje organizuju odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlada Republike Srpske i Srbije.

U Republici Srpskoj je Dan žalosti povodom obilježavanja 31 godine od stradanja Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" tokom koje je ubijeno više od 1.904 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

(Srna)