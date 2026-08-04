Potvrđena optužnica protiv Ace Đukanovića: Oglasio se sud u Nikšiću, evo za šta se tereti

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu protiv biznismena Ace Đukanovića, kojom se on tereti za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

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Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu nikšićkog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) kojom se biznismen Aco Đukanović tereti za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz nikšićkog Osnovnog suda kazali su da je optužnica potvrđena u ponedjeljak rješenjem sudije Mirka Kojovića, kao predsjednika vijeća.

"Nakon održanog ročišta radi ispitivanja i ocene zakonitosti i opravdanosti optužnice, predsjednik veća iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku je našao da prikupljeni dokazi tokom istrage daju dovoljno osnova za zaključak da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično djelo koje je predmet optužbe", kaže se u saopštenju.

Nikšićko ODT je optužnicu protiv Đukanovića podiglo 20. jula.

(Vijesti/MONDO)