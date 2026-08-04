logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potvrđena optužnica protiv Ace Đukanovića: Oglasio se sud u Nikšiću, evo za šta se tereti

Potvrđena optužnica protiv Ace Đukanovića: Oglasio se sud u Nikšiću, evo za šta se tereti

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu protiv biznismena Ace Đukanovića, kojom se on tereti za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Potvrđena optužnica protiv Ace Đukanovića Izvor: YouTube/Screenshot/BALKAN ONLINE/Printscreen/RTCG

Osnovni sud u Nikšiću potvrdio je optužnicu nikšićkog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) kojom se biznismen Aco Đukanović tereti za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz nikšićkog Osnovnog suda kazali su da je optužnica potvrđena u ponedjeljak rješenjem sudije Mirka Kojovića, kao predsjednika vijeća.

"Nakon održanog ročišta radi ispitivanja i ocene zakonitosti i opravdanosti optužnice, predsjednik veća iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku je našao da prikupljeni dokazi tokom istrage daju dovoljno osnova za zaključak da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično djelo koje je predmet optužbe", kaže se u saopštenju.

Nikšićko ODT je optužnicu protiv Đukanovića podiglo 20. jula.

 (Vijesti/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

aco đukanović Crna Gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ