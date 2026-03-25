Aco Đukanović izlazi iz pritvora: Braniće se sa slobode uz kauciju od pet miliona evra

Autor Haris Krhalić
Aco Đukanović, brat nekadašnjeg predsednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je poslije pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

Biznismen Aco Đukanović braniće se sa slobode uz zabranu napuštanja stana, uz kontrolu elektronskim nadzorom, i uz privremeno oduzimanje putne isprave.

To je odluka veća Osnovnog suda u Nikšiću kojim je predsjedavao Mirko Kojović.

Sud apostrofira da postoji opasnost od bjekstva jer Đukanović ima veze i boravke u inostranstvu i značajna sredstva, ali da je ponuđeno jemstvo dovoljno ozbiljno i odvraćajuće i da su mere nadzora proporcionalne i blaže od pritvora.

U obrazloženju odluke navodi se da se prihvata kauciju Đukanovića ponuđeno od strane njegovih branilaca, a koje se sastoji u polaganju u sudski depozit iznosa od 1.000.000 evra u gotovom novcu i upisu u katastru nepokretnosti hipoteke, u korist Države Crne Gore, na nepokretnostima u svojini kaucije – u vrijednosti od više od četiri miliona evra.

Sud je odbio žalbu tužilaštva, koje je tražilo da Đukanović ostane u pritvoru, odnosno žalbe odbrane, koja je tražila da se ukinu mjere nadzora. Kaucija za Aca Đukanovića je prihvaćena 20. marta, uz dvije mjere nadzora.

Odluku je tada donio sudija Osnovnog suda u Nikšiću Sava Mušikić.

