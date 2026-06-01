Protest u Zenici: Radnici "Nove Željezare" traže isplatu otpremnina i regresa

Oko 100 radnika "Nove željezare Zenica" protestovalo je danas ispred upravne zgrade zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima, te regresa za sve zaposlene u tom preduzeću.

Predsjednik Sindikata "Nove željezare Zenica" Rašid Fetić rekao je da je penzionisano 80 radnika i da je kompanija angažovala advokata koji je razgovarao sa njima i nudio im, uz proviziju od tri odsto, isplatu njihovih potraživanja.

On je istakao da je dio radnika potpisao ugovor, te dodao da smatra da će penzioneri izgubiti dio svog novca.

Prema njegovim riječima, Sindikat je odlučio angažovati dva advokata koji će biti na usluzi radnicima, jer nije isplaćen regres za zaposlene koji je dogovoren kolektivnim ugovorima, dok je rok za isplatu bio 31. maj.

Fetić je naglasio da je Sindikat zahtijevao zakazivanje hitne sjednice oba doma Parlamenata Federacije BiH /FBiH/ te usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave u ovo preduzeće koji je utvrdila Vlada FBiH.

"Želimo da vjerujemo da će se desiti što prije. Vrijeme curi i ja vjerujem da bi u ovoj sedmici trebale biti održane sjednice, jer 25. juni je jako blizu, kada bi moglo doći do stečaja", upozorio je Fetić.

On je naveo da Sindikat zahtijeva da kompanija povuče zahtjev za otvaranje stečaja, o čemu bi Opšinski sud u Zenici trebalo da raspravlja 25. juna.

Govoreći o ponudi većinskog vlasnika kompanije, koja nudi Vladi FBiH da bez naknade preuzme pogone za integralnu proizvodnju te pokrene visoku peć, aglomeraciju, čeličanu i valjaonicu, Fetić je rekao da je to pitanje za federalnu Vladu i novu upravu, a da je cilj Sindikata očuvanje radnih mjesta.

Fetić je najavio okupljanje radnika ispred zgrade uprave i narednih dana od 13 do 16 časova.

(Srna)