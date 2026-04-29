I građani i vlasti Bosanskog Petrovca složni: Neće spalionicu otpada u Smoljani

Stanovnici Bosanskog Petrovca glasno protiv planirane deponije i spalionice otpada. Upozoravaju na moguće zagađenje voda, vazduha i ozbiljne posljedice po poljoprivredu i zdravlje ljudi.

Izvor: Faceboook grupa Bosanski Petrovad

Stanovnici Bosanskog Petrovca nastavljaju borbu protiv planirane izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom i spalionice na području ove opštine, upozoravajući da bi takav projekat mogao imati ozbiljne posljedice po životnu sredinu i zdravlje stanovništva.

Prema informacijama koje su iznijeli predstavnici lokalnih udruženja, u Bosanski Petrovac bi se dopremao otpad iz više gradova, uključujući Sanski Most, Ključ i Bihać.

Građani upozoravaju da bi spalionica i deponija mogle ugroziti područje koje se oslanja na poljoprivredu, stočarstvo i pčelarstvo, te da bi eventualno zagađenje imalo direktne posljedice po egzistenciju velikog broja porodica.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je riječ o kraškom području koje je izrazito vodopropusno. Teren je, kako navode iz Udruženja "Kompas", prepun vrtača i ponornica koje su povezane sa rijekama Sanom, Sanicom, Unom, Uncem i Krušnicom.

"Izgradnja deponije i spalionice na ovakvom području mogla bi izazvati ekološku katastrofu širih razmjera", upozorila je Sanja Stojanović iz Udruženja "Kompas".

Mještani strahuju da bi štetne materije iz otpada mogle završiti u podzemnim vodama, ali i da bi spaljivanje otpada moglo dodatno ugroziti kvalitet vazduha.

Dodatnu zabrinutost izazivaju i podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, prema kojima BiH već uvozi određene količine otpada iz zemalja Evropske unije, zbog čega građani postavljaju pitanje kakav bi se otpad u budućnosti mogao tretirati u Bosanskom Petrovcu.

Ovo nije prvi put da se lokalno stanovništvo protivi sličnim projektima. Tokom pandemije virusa korona, građani su već uspjeli da zaustave planove za zbrinjavanje medicinskog i farmaceutskog otpada na ovom području.

U međuvremenu, i Opština Bosanski Petrovac zvanično je izrazila protivljenje projektu.

U svom mišljenju dostavljenom nadležnim institucijama, opština je navela da važeći prostorni planovi ne predviđaju izgradnju centra za upravljanje otpadom, da lokalne vlasti nisu dale saglasnost za takav projekat, te da lokalna zajednica nije bila adekvatno uključena u proces donošenja odluka.

Iz opštine su upozorili i da bi planirana energana za tretman otpada dodatno povećala negativan uticaj na životnu sredinu i kvalitet života građana.

Zbog toga zahtijevaju da Bosanski Petrovac bude uklonjen iz Federalnog plana upravljanja otpadom kao potencijalna lokacija za centar za upravljanje otpadom, spalionicu i slična postrojenja.

Građani poručuju da njihova opština želi razvoj zasnovan na čistoj prirodi, poljoprivredi i turizmu, a ne projekte koji bi mogli trajno ugroziti prirodne resurse ovog kraja.