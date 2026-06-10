Amerika napala Iran: Počela osveta na Bliskom istoku

Eskalacija između SAD i Irana nastavljena je novim vojnim udarima i međusobnim optužbama, dok Vašington tvrdi da djeluje u samoodbrani, a Teheran odbacuje američke navode i najavljuje odgovor.

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Sjedinjene Američke Države izvele su napade na Iran, koje administracija predsjednika Donalda Trampa opisuje kao "operacije u samoodbrani", nakon incidenta u kojem je, prema američkim tvrdnjama, oboren helikopter tipa AH-64 Apače iznad Ormuskog moreuza.

Američka vojska saopštila je da je u posljednjih 20 minuta pokrenula "samoodbrambene udare" na iranske ciljeve, prenosi Skaj Njuz. Operacije su, kako se navodi, počele u 17 časova po istočnom vremenu.

U saopštenju Centralne komande SAD (CENTCOM) navodi se da su napadi izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trampa kao odgovor na obaranje američkog vojnog helikoptera Apače.

"Misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju", dodaje se u saopštenju.

Istovremeno, Tramp je izjavio da su Sjedinjene Američke Države i Iran blizu postizanja mirovnog sporazuma, uprkos eskalaciji tenzija. On je ranije optužio Iran da je oborio američki helikopter Apače u blizini Omanskog zaliva i poručio da SAD "moraju" da odgovore na taj napad.

Međutim, iranski vojni izvor demantovao je te tvrdnje, navodeći da u posljednja 24 sata nije bilo ofanzivnih vazdušnih operacija u području Ormuskog moreuza.

Iranski državni mediji upozorili su da će Teheran dati "odlučan odgovor" ukoliko Sjedinjene Države iskoriste incident kao povod za dalje vojne akcije.

(Mondo.rs)