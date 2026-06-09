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Analiza CNN-a: Trump čak 37 puta tvrdio da je sporazum s Iranom blizu

Analiza CNN-a: Trump čak 37 puta tvrdio da je sporazum s Iranom blizu

Autor Haris Krhalić
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Donald Trump je za nepuna tri mjeseca najmanje 37 puta javno izjavio da je dogovor s Iranom nadohvat ruke.

Analiza CNN-a: Trump čak 37 puta tvrdio da je sporazum s Iranom blizu, dogovora ni na vidiku Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Trump je u periodu od kraja marta do sredine juna najmanje 37 puta tvrdio da je sporazum s Iranom nadohvat ruke, iako dogovor nikada nije finalizovan, pokazuje najnovija analiza medijske kuće CNN.

Uprkos tome što diplomatskog rješenja nema na vidiku, Trump je kontinuirano koristio objave na društvenim mrežama, nastupe pred novinarima i telefonske razgovore s medijima kako bi uvjerio javnost da Iran očajnički želi postići dogovor.

Novinar i analitičar Blake navodi da hronologija Trumpovih izjava jasno pokazuje nesklad između predsjednikove retorike i stvarnog stanja na terenu. Trump je optimistične najave ponavljao u ciklusima, najavljujući rješenje "za dan ili dva" ili "sljedeće sedmice".

  • 23. mart: Trump je prvi put govorio o navodnim mirovnim pregovorima i "glavnim tačkama saglasnosti". Te tvrdnje je iznio u trenutku kada je službeni Iran strogo negirao da uopšte učestvuje u pregovorima.
  • 7. april: Na društvenim mrežama je objavio da su dvije strane "veoma daleko odmakle“ te da im trebaju još samo dvije sedmice da sporazum bude završen.
  • 17. april: Američki predsjednik je otišao korak dalje, tvrdeći da je Iran "pristao na sve“ i da bi sporazum mogao biti postignut „u narednih dan ili dva".
  • Krajem maja: Ponovio je sličnu matricu, naglašavajući da je dogovor "uglavnom ispregovaran" i da će uskoro biti zvanično objavljen.

Politički narativ bez diplomatskog pokrića

Iako je Trump konstantno uvjeravao javnost da Teheran bukvalno "moli za sporazum", analiza CNN-a zaključuje da su ove izjave služile isključivo za unutrašnjepolitičku upotrebu.

"Nema nikakvih naznaka da je sporazum danas išta bliži nego što je bio početkom aprila", ocjenjuje se u analizi.

Uprkos potpunom izostanku konkretnih rezultata, američki predsjednik je i tokom juna nastavio javno govoriti da je dogovor blizu, nastavljajući niz od najmanje 37 javnih tvrdnji koje nemaju utemeljenje u stvarnim diplomatskim procesima.

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