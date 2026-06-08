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Navijači Niksa bijesni na Trampa: Zbog njegovog dolaska na NBA finale uvedena nova pravila

Navijači Niksa bijesni na Trampa: Zbog njegovog dolaska na NBA finale uvedena nova pravila

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Donald Tramp biće u Njujorku na trećem meču finala Niksa i Sparsa i zbog toga se uvode nova pravila što je razočaralo navijače.

Navijači njujorka bijesni zbog solaska Trampa na utakmicu Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Njujork vodi sa 2:0 u finalnoj seriji NBA lige. Treći i četvrti meč igra se u čuvenom "Medison Skver Gardenu", a na treći okršaj dolazi i predsednik Amerike Donald Tramp. Njegov dolazak znači i da se menjaju pravila i za navijače što ih je baš razbjesnilo.

Prvo su fanovi obaviješteni da svi oni koji budu dolazili u dvoranu treba da dođu oko dva sata ranije. Najavljeno je da će mjere bezbjednosti biti pojačane i da neće biti dozvoljeno unošenje torbi, torbica, rančeva i bilo čega i da im se savjetuje da donose što manje stvari. Biće tu i pripadnici Tajne službe i drugih bezbjednosnih agencija. Kao da dolaze na aerodrom, a ne na utakmicu.

I to nije sve. Tokom prve dvije utakmice koje su se igrale u Teksasu navijači su se okupljali oko dvorane i na raznim video bimovima gledali prenose mečeva. Na ulicama je vladala ludnica. Toga na trećem meču neće biti.

"Neće biti gledanja utakmice na ulicama okolo dvorane. Odluka je donesena u saglasnosti sa Tajnom službom zbog posjete predsjednika. Očekujemo da to neće da važi za četvrtu utakmicu", stoji u saopštenju njujorške policije.

Cijene karata otišle u nebesa

Obični navijači neće moći tek tako da kupe karte za finale NBA lige. Niksi su prvi put u finalu još od 1999. godine i titulu čekaju od 1973. godine. A, cene su otišle u nebesa. Najjeftinija karta za "Medison Skver Garden" iznosi čak 11.461 dolar, dok je najjeftinija ulaznica za četvrti meč 13.065 dolara.

"Volio bih da cene karata nisu tako velike. Ima mnogo ljudi koji čekaju na ovaj momenat godinama i neće biti u situaciji da uđu u dvoranu. Stvarno je ludo da najjeftinije karte budu 7-8 hiljada dolara ili koliko god", rekao je košarkaš Niksa Džoš Hart.

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NBA liga Donald Tramp

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