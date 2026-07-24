Partizan je ubjedljivo slavio u prvom od dva susreta u kvalifikacijama za Ligu konferencija, a posebno zanimljiv trenutak dogodio se na kraju susreta.

Izvor: dušan ninković/mondo

Partizan je sjajno započeo put u kvalifikacijama za Ligu konferencija, pobjedom od 4:0 nad ekipom UNA Štrasena. Tim Saše Ilića imao je značajnu podršku sa tribina stadiona JNA, što nije prijalo samo igračima domaće ekipe. Utisak je da su i gostujući fudbaleri bili oduševljeni ili pomalo šokirani onim što su vidjeli u Beogradu poslije pobjede Parnog valjka.

Prethodnih godina se Partizan nije baš mogao pohvaliti dupke punim tribinama. Ipak, dolazak legendarnog Saše Ilića donekle je "pogurao" navijače, pa smo, za razliku od prethodnih mečeva, vidjeli nešto puniji JNA. Bilo je dovoljno Grobara da zaintrigiraju i igrače UNA Štrasena, pa dok su fudbaleri crno-bijelog tima i navijači zajedno proslavljali pobjedu, njih nekoliko u nevjerici je posmatralo tribine.

Pogledajte kako su reagovali fudbaleri UNA Štrasena na navijanje Grobara:

Pogledajte 00:40 Fudbaleri UNA Štrasen šokirano gledaju Grobare: Neverovatna scena na kraju utakmice Partizana Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Vidi opis Fudbaleri UNA Štrasena šokirano gledali Grobare: Nevjerovatna scena na kraju utakmice Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Standardni performans navijača u Srbiji ili iznenađenje za fudbalere iz Luksemburga... Procijenite sami. Poslije meča nekoliko njih stajalo je uz aut-liniju i netremice posmatralo Grobare kako i dalje pjevaju Partizanu i svojim fudbalerima. Jedan od njih čak je i aplaudirao navijačima, pozdravljajući nalet adrenalina i emocije koje pokazuju poslije pobjede svog tima.

Slava navijača Partizana nije slučajnost, pošto su Grobari ubjedljivu pobjedu u Evropi dugo čekali. U kombinaciji sa dolaskom Saše Ilića na mjesto trenera kluba, jasno je zbog čega su se u Humskoj ponovo začule pjesme.

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