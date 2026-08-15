Angelina u finalu protiv nepobjedive Ukrajinke: Jaroslava piše istoriju Evropskog prvenstva

Angelina Topić skače u finalu Evropskog prvenstva protiv dosad nepobjedive Ukrajinke Jaroslave Mahučik, vlasnice svjetskog rekorda. Još jedno zlato joj je potrebno za istorijski podvig.

Izvor: EPA/TOLGA AKMEN/EPA/ADAM VAUGHAN

Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić (21) u subotu u 21 čas nastupa u finalu Evropskog prvenstva u skoku uvis u Birmingemu. Malo ko je očekivao, ali ipak je bilo potrebno da skakačice preskoče 1,91 metar da bi ušle u finale, što je Angelina rutinski uspjela.

Sada je pred njom borba za odličje poslije dva dana iskorišćena za predah i za navikavanje na vrućinu u Birmingemu, gdje će danas ipak biti prihatljivijih 23 stepena Celzijusa.

Angelina sa evropskih prvenstava dosad ima dvije medalje - bronzu u Minhenu 2022. i srebro iz Rima 2024.

Prenos finala Angeline Topić je na Drugom programu Radio-televizije Srbije.

Kako i protiv koga je Angelina osvajala medalje?

Izvor: (AP Photo/Matthias Schrader)

Angelina se 2022. godine u Njemačkoj okitila bronzom skokom od 1,93 metra, dok su uspješnije bile Ukrajinka Jaroslava Mahučik i Crnogorka Marija Vuković, skokovima od 1,95 metara.

Dvije godine kasnije, u Italiji 2024, Angelina je osvojila srebro skokom od 1,97 metara, iza zlatne Jaroslave Mahučik (2,01).

Ukrajinka brani zlato i piše istoriju

Izvor: (AP Photo/Louise Delmotte)

Ove godine je Jaroslava Mahučik (24) takođe je u finalu i pokušaće da osvoji svoje treće zlato u nizu. Kao i Angelina, preskočila je u kvalifikacjiama letvicu na 1,91 metar iz prve, bez ikakvih problema.

U borbi za medalje je i Crnogorka Marija Vuković, a ove sezone je veoma zapažen rezultat napravila i Ukrajinka Irina Geraščenko (198 cm), kao i Poljakinja Marija Žodžik (1,98) i one su takođe u finalu. Ljubitelje atletike u Srbiji nije potrebno podsjećati i na to da je Angelina u februaru preskočila dva metra i postavila nacionalni rekord.

Dakle, sigurno nas čeka uzbudljiva borba za odličja u kojoj će Angelina opet imati naspram sebe paklenu konkurenciju, a prije svega sjajnu Jaroslavu Mahučik, svjetsku rekorderku sa nevjerovatnim rezultatom od 2,10 metara, ostvarenim 2024. godine.

Ako Mahučik opet osvoji zlato, izjednačiće istorijski rezultat španske skakačice uvis Rut Beitije (47), koja je bila šampionka Evrope 2012, 2014. i 2016. godine, do zlata Ruskinje Marije Lasickene 2018. godine u Berlinu.