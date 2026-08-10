logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kada skače Ivana Španović? Detaljan raspored i satnica nastupa srpskih atletičara na EP

Kada skače Ivana Španović? Detaljan raspored i satnica nastupa srpskih atletičara na EP

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Saznajte kompletan raspored i satnicu srpskih atletičara. Kada nastupaju Ivana Španović, Angelina Topić i Adriana Vilagoš? Provjerite sve termine na jednom mjestu.

Ivana spanovic angelina topic I adriana vilagos kompletan raspored I satnica srpskih atleticara Izvor: PressFocus / Sipa USA / Profimedia

Srpski atletičari i atletičarke spremni su za nova iskušenja. Za njih danas počinje Evropsko prvenstvo u atletici koje se održava u Birmingemu i trajaće sve do nedjelje (16. avgusta). Srbiju će predstavljati 13 atletičara i atletičarki koji će se na stadionu "Kralj Aleksandar" boriti za medalje.

Pred srpskim takmičarima je izuzetno bogat i uzbudljiv raspored. Predvođeni zvijezdama poput Ivane Španović, Angeline Topić i Adriane Vilagoš, srpski atletičari boriće se za borbu u finalima i nove medalje.

Kako ne biste propustili nijedan nastup reprezentativaca Srbije, donosimo vam detaljnu satnicu po danima i disciplinama.

Ponedjeljak, 10. avgust: Prve borbe za finale

Izvor: Mariano Garcia / Alamy / Profimedia

Prvog dana takmičenja na zaletišta i stazu izlazi čak petoro srpskih predstavnika.

  • 12.30 - Luka Bošković (skok udalj, kvalifikacije) - Norma za finale iznosi 8,15 m. Ukoliko prođe, finale ga očekuje 11. avgusta od 21.16.
  • 13.40 - Armin Sinančević (bacanje kugle, kvalifikacije) - Norma za prolaz je 20,60 m. Potencijalno finale na programu je već istog dana u večernjem terminu od 21.33.
  • 20.35 - Milica Emini (100 m prepone, kvalifikacije)
  • 20.55 - Ivana Španović i Aleksandrija Mitrović (troskok, kvalifikacije) - borba za medalje zakazana je za 13. avgust od 20.40.

Utorak, 11. avgust

  • 13.40 - Mihajlo Katanić izlazi na stazu u kvalifikacijama na 400 metara sa preponama.

Srijeda, 12. avgust

  • 12.05 - Aleksandra Pešić trči u kvalifikacijama na 400 metara.

Četvrtak, 13. avgust: Angelina Topić napada finale

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

  • 11.55 - Angelina Topić (skok uvis, kvalifikacije) - Jedna od najvećih uzdanica bori se za ulazak u finale koje se održava 15. avgusta u 21.07.
  • 12.05 - Darijo Bašić Palković (200 metara, kvalifikacije).
  • 20.40 - Ivana Španović u eventualnom finalu troskoka.

Petak, 14. avgust: Jaka konkurencija u bacanju koplja

  • 11.40 - Adriana Vilagoš i Marija Vučenović (bacanje koplja, kvalifikacije) - Srpske kopljašice traže mjesto u velikom finalu koje je zakazano za nedjelju, 16. avgust u 20.55.

Subota, 15. avgust: Polumaraton i skok udalj

  • 08.30 - Mina Stanković nastupa u trci brzog hodanja na putu (21,097 km).
  • 12.50 - Milica Gardašević (skok udalj, kvalifikacije) - Borba za potencijalno finale predviđena je za 17. avgust od 21.05.
  • 21.07 - Angelina Topić eventualno finale u skoku uvis

Nedjelja, 16. avgust - Čekamo i Adrianu

  • 20.55 - Adriana Vilagoš eventualno finale bacanja koplja

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:46
Adriana Vilagoš, atletika, bacanje koplja
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Možda će vas zanimati

Tagovi

Atletika Ivana Španović Angelina Topić Adriana Vilagoš

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC