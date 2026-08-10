Saznajte kompletan raspored i satnicu srpskih atletičara. Kada nastupaju Ivana Španović, Angelina Topić i Adriana Vilagoš? Provjerite sve termine na jednom mjestu.

Izvor: PressFocus / Sipa USA / Profimedia

Srpski atletičari i atletičarke spremni su za nova iskušenja. Za njih danas počinje Evropsko prvenstvo u atletici koje se održava u Birmingemu i trajaće sve do nedjelje (16. avgusta). Srbiju će predstavljati 13 atletičara i atletičarki koji će se na stadionu "Kralj Aleksandar" boriti za medalje.

Vidi opis Kada skače Ivana Španović? Detaljan raspored i satnica nastupa srpskih atletičara na EP Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Pred srpskim takmičarima je izuzetno bogat i uzbudljiv raspored. Predvođeni zvijezdama poput Ivane Španović, Angeline Topić i Adriane Vilagoš, srpski atletičari boriće se za borbu u finalima i nove medalje.

Kako ne biste propustili nijedan nastup reprezentativaca Srbije, donosimo vam detaljnu satnicu po danima i disciplinama.

Ponedjeljak, 10. avgust: Prve borbe za finale

Izvor: Mariano Garcia / Alamy / Profimedia

Prvog dana takmičenja na zaletišta i stazu izlazi čak petoro srpskih predstavnika.

12.30 - Luka Bošković (skok udalj, kvalifikacije) - Norma za finale iznosi 8,15 m. Ukoliko prođe, finale ga očekuje 11. avgusta od 21.16.

(skok udalj, kvalifikacije) - Norma za finale iznosi 8,15 m. Ukoliko prođe, finale ga očekuje 11. avgusta od 21.16. 13.40 - Armin Sinančević (bacanje kugle, kvalifikacije) - Norma za prolaz je 20,60 m. Potencijalno finale na programu je već istog dana u večernjem terminu od 21.33.

(bacanje kugle, kvalifikacije) - Norma za prolaz je 20,60 m. Potencijalno finale na programu je već istog dana u večernjem terminu od 21.33. 20.35 - Milica Emini (100 m prepone, kvalifikacije)

(100 m prepone, kvalifikacije) 20.55 - Ivana Španović i Aleksandrija Mitrović (troskok, kvalifikacije) - borba za medalje zakazana je za 13. avgust od 20.40.

Utorak, 11. avgust

13.40 - Mihajlo Katanić izlazi na stazu u kvalifikacijama na 400 metara sa preponama.

Srijeda, 12. avgust

12.05 - Aleksandra Pešić trči u kvalifikacijama na 400 metara.

Četvrtak, 13. avgust: Angelina Topić napada finale

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

11.55 - Angelina Topić (skok uvis, kvalifikacije) - Jedna od najvećih uzdanica bori se za ulazak u finale koje se održava 15. avgusta u 21.07.

(skok uvis, kvalifikacije) - Jedna od najvećih uzdanica bori se za ulazak u finale koje se održava 15. avgusta u 21.07. 12.05 - Darijo Bašić Palković (200 metara, kvalifikacije).

(200 metara, kvalifikacije). 20.40 - Ivana Španović u eventualnom finalu troskoka.

Petak, 14. avgust: Jaka konkurencija u bacanju koplja

11.40 - Adriana Vilagoš i Marija Vučenović (bacanje koplja, kvalifikacije) - Srpske kopljašice traže mjesto u velikom finalu koje je zakazano za nedjelju, 16. avgust u 20.55.

Subota, 15. avgust: Polumaraton i skok udalj

08.30 - Mina Stanković nastupa u trci brzog hodanja na putu (21,097 km).

nastupa u trci brzog hodanja na putu (21,097 km). 12.50 - Milica Gardašević (skok udalj, kvalifikacije) - Borba za potencijalno finale predviđena je za 17. avgust od 21.05.

(skok udalj, kvalifikacije) - Borba za potencijalno finale predviđena je za 17. avgust od 21.05. 21.07 - Angelina Topić eventualno finale u skoku uvis

Nedjelja, 16. avgust - Čekamo i Adrianu

20.55 - Adriana Vilagoš eventualno finale bacanja koplja

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