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Marinović nakon trijumfa Borca na startu prvenstva: Momci dobro rade, imamo širinu za dva fronta!

Marinović nakon trijumfa Borca na startu prvenstva: Momci dobro rade, imamo širinu za dva fronta!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Trener Borca sumirao je duel sa Veležom, u kojem je njegova ekipa upisala pobjedu rezultatom 3:1.

Vinko Marinović i Ibro Rahimić o utakmici Borac Velež Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca porazili su tim Veleža rezultatom 3:1 u pretposljednjoj utakmici prvog kola Premijer lige BiH.

Crveno-plavi su trijumfovali zahvaljujući pogocima Danija Romere, Amera Hiroša i Luke Juričiča, međutim meč je obilježio prekid u drugom poluvremenu, koji je trajao čak 40 minuta. Glavni sudija Admir Musić odlučio je da prekine duel Banjalučana i Mostaraca nakon neprimjerenog skandiranja jednog dijela navijača, da bi na kraju utakmica bila nastavljena tek kad je ispražnjena sjeverna tribina.

"Čestitam momcima, mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Odmorili smo neke igrače jer nam nam dolazi ova utakmica protiv Vitebska (četvrtak, op.a.). Ovi momci koji su večeras igrali pokazali su da mogu da računam i na njih. Zadovoljan sam naravno i čestitam im još jednom. Imamo dobru ekipu, dobar tim a ono što je najbitnije jeste da momci dobro rade i spremaju se za utakmice. Imamo širinu koja nam omogućava da igramo na oba fronta", rekao je Marinović.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

"Najvažnije je da je utakmica završena, bilo je teško sve ovo izdržati. Dobro smo odigrali 20-ak minuta u drugom poluvremenu, međutim reakcije igrača su bile loše. Dali smo jedan gol, čestitam Borcu, a mi se okrećemo sljedećoj utakmici", kratko je meč sumirao trener Veleža Ibro Rahimić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac fudbal Premijer liga BiH treneri Ibro Rahimić Vinko Marinović

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