"E sad ću vam reći koga je Zvezda dovela": Mijatović objasnio Teu kako stoje stvari

Crvena zvezda je iznenadila Evropu dovođenjem Nika Vejler-Baba iz Asvela, a Tomislav Mijatović hvali njegov karakter i profesionalizam.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia / MN Press

Crvena zvezda iznenadila je danas čitavu Evropu sklapanjem dogovora sa Nikom Vejler-Babom iz Asvela, što se nijednog trenutka nije spominjalo kao mogućnost. Neki drugi klubovi "obigravali" su oko Nijemca, koji je imao komplikovanu situaciju sa ugovorom pošto je Asvel ostao bez garantovanih finansija, tražio je zbog toga novu sredinu, a na kraju je Zvezda pobijedila u trci za njegov potpis.

Radi se o sjajnom defanzivcu, jednom od najboljih u Evroligi, za koga bivši treneri imaju samo riječi hvale, tako da ga je prvi koji je istakao potez Crvene zvezde - Tomislav Mijatović. Hrvatski trener koji je radio u Efesu sa Vejler-Bebom oduševljen je njime kako s igračke, tako s ljudske strane.

"Imali smo sjajnu saradnju. U pitanju je veliki profesionalac i čovek koji je na cijeli klub ostavio izuzetno pozitivan utisak", rekao je Tomislav Mijatović, aktuelni selektor Hrvatske, u intervjuu za "Meridijan Sport" nastavljajući da hvali njemačkog košarkaša koji se najbolje snalazi na mestu plejmejkera ili beka: "Nije floskula, niti bilo šta slično, ali o mom iskustvu sa Nikom mogu da pričam samo u superlativu".

"Radi se o košarkašu za kojeg je čula cela košarkaška Evropa. Nema potrebe da ulazim u analize njegovih kvaliteta i znam da trener Zvezde najbolje zna šta je dobio. Ono što mogu da kažem za Nika jeste da daje impuls ekipi u oba pravca. Posebno bih istakao činjenicu da je sjajan za tim i da saigrače čini boljim".

Šta je najveći kvalitet Nika Vejler-Baba?

Izvor: ERDEM SAHIN/EPA

Tomislav Mijatović je ocijenio da je najvažniji adut koji Nik Vejler-Bab ima to što je lider, da zna da prepozna trenutak kako da digne ekipu koja je u padu. To je posebno vidio u Efesu koga su "uništile" povrede prošle sezone.

"Na mene je najveći utisak ostavio njegov karakter, koji je, uprkos svemu što je ekipa prolazila - mnogo povreda i teških trenutaka - pokazao tako što on nikada nije posustao i nikada nije prestao da radi na sebi kako bi ekipu učinio boljom. Diše za ekipu. Ja sam mu na tome, kao čovjek iz kluba, maksimalno zahvalan. To je pravi profesionalac i momak koji svojim prisustvom svaku ekipu može da učini kompetitivnijom. To je njegov veliki kvalitet", naglasio je Mijatović.

Iskusni košarkaš je prošle sezone imao prosjek od 7,7 poena i 4,8 asistencija: "Mi kao Efes uvijek imamo najviše standarde i igrači dobro znaju kakve su ambicije kluba, pogotovo zbog očekivanja navijača. Nik se navikao vrlo brzo na sportski pritisak koji donosi igranje za Efes. Prošle sezone nismo imali sreće s povredama, ali Nik nikada nije gubio sebe, već je radio maksimalno, tako da mislim da je njegov transfer iz kluba koji je mnogo očekivao od sebe, kao što smo mi, u klub koji takođe ima velike standarde za njega prirodna transformacija".

"Odličan momak je i van terena i veoma sam srećan što sam imao priliku da sarađujem sa njim. Želim mu sreću u daljoj karijeri".

Pohvale i za posao koji radi Teodosić

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Ovog ljeta se Miloš Teodosić vratio u Crvenu zvezdu kao sportski direktor i vjeruje se da je upravo potpis Nika Vejler-Baba njegovo "maslo". Za sve što je do sada uradio i kako je sklopio tim Zvezde hvali i Mijatović.

"Ljudi poput Teodosića i Simona su bogatstvo za košarku. Tu je svakako i Nenad Krstić, koji radi sa reprezentacijom. Mnogo je bitno da su takve košarkaške veličine u košarci. Oni su važni za nove generacije, jer je važno da vide ko su ljudi koji su utabavali put. Vidjeti ljubav koju imaju prema klubovima, odnosno reprezentacijama, može da bude inspiracija za klince. To je mnogo važno i svako ko ne gleda na taj način, smatram da griješi. Veliki igrači imaju sposobnost da ponovo, kao funkcioneri, utiču na košarku i donesu nešto specijalno", zaključio je Mijatović.

Koga je još dovela Zvezda?

Zvezda je ovog ljeta dovela Krisa Džounsa, Davida Kramera, Patrika Boldvina, Džonatana Motlija, Vojina Medarevića iNika Vajlera-Beba. Tu je i Nikola Đurišić koji je stigao tokom proljeća. Bilo je dosta odlazaka iz tima, klub su napustili Donatas Motiejunas, Ajzeja Kenan, Hasijel Rivero, Uroš Plavšić i Kodi Miler-Mekintajer. Čeka se još konačna odluka oko Džoela Bolomboja kome je ugovor istekao, dok je Ognjen Radošić otišao na pozajmicu.

Deluje da je tim gotovo kompletiran, posebno kada potpiše mladi Andrej Bjelić, dok se čeka takođe rasplet oko Nikole Kalinića koji je blizu odlaska u Španiju.

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