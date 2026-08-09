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Njemačka napravila čudo usred Beograda i postala prvak Evrope: Srbija ih mučila, Sloveniju zgazili u finalu

Njemačka napravila čudo usred Beograda i postala prvak Evrope: Srbija ih mučila, Sloveniju zgazili u finalu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Njemačka je na turniru na kome je bila otpisana napravila pravo čudo i postala je prvak Evrope u Beogradu.

Rukometaši Njemačke do 18 godina prvaci Evrope Izvor: MN PRESS

Upravo smo vidjeli čudo Njemačke na Evropskom prvenstvu u Beogradu! "Panceri" su u finalu savladali Sloveniju 35:27 (17:11) i tako osvojili zlato na spektaklularan način.

Slovenci su dobili priliku da se vrate u meč u 47. minutu kada je sudija isključio čak tri igrača Njemačke odjednom. Taman se vratio jedan igrač Nemačke u teren kada je još jedan isključen, ali poslije odbranjenog zicera od strane Tobijasa Denglera sve je bilo gotovo. 

Njemačka generacija koja je došla u Beograd sa više od dve godine bez poraza prvo je u prvoj grupnoj fazi remizirala sa Srbijom, zatim je u drugoj poražena od upravo Slovenije i Francuske. Ipak zbog bolje gol razlike od "orlića" uspjeli su Nijemci da prođu u četvrfinale. Tu su savladali Island, zatim Španiju u polufinalu i sada su se okitili zlatom.

Danci sačuvali bronzu

U meču za treće mjesto Danska je savladala Španiju 28:25 (18:13) i tako uspjela da sačuva ogromnu prednost iz prvog dijela igre. Odmah se odlijepila Danska i vodila je sa pet golova razlike na kraju prvog dijela igre. Delovalo je da su Španci gotovi, a onda su na startu drugog poluvremena ušli u seriju i došli do 19:19. Ipak nisu imali snage za preokret i medalja je otišla na sjever Evrope.

Konačan plasman na Evropskom prvenstvu

  • 1 - Njemačka
  • 2 - Slovenija
  • 3 - Danska
  • 4 - Španija
  • 5 - Island
  • 6 - Mađarska
  • 7 - Francuska
  • 8 - Hrvatska
  • 9 - Sjeverna Makedonija
  • 10 - Izrael
  • 11 - Portugal
  • 12 - Austrija
  • 13 - Švedska
  • 14 - Srbija
  • 15 - Poljska
  • 16 - Farska Ostrva
  • 17 - Švajcarska
  • 18 - Norveška
  • 19 - Slovačka
  • 20 - Finska
  • 21 - Češka
  • 22 - Italija
  • 23 - Crna Gora
  • 24 - Turska

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Tagovi

Rukomet Njemačka

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