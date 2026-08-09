Njemačka napravila čudo usred Beograda i postala prvak Evrope: Srbija ih mučila, Sloveniju zgazili u finalu

Njemačka je na turniru na kome je bila otpisana napravila pravo čudo i postala je prvak Evrope u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Upravo smo vidjeli čudo Njemačke na Evropskom prvenstvu u Beogradu! "Panceri" su u finalu savladali Sloveniju 35:27 (17:11) i tako osvojili zlato na spektaklularan način.

Slovenci su dobili priliku da se vrate u meč u 47. minutu kada je sudija isključio čak tri igrača Njemačke odjednom. Taman se vratio jedan igrač Nemačke u teren kada je još jedan isključen, ali poslije odbranjenog zicera od strane Tobijasa Denglera sve je bilo gotovo.

Njemačka generacija koja je došla u Beograd sa više od dve godine bez poraza prvo je u prvoj grupnoj fazi remizirala sa Srbijom, zatim je u drugoj poražena od upravo Slovenije i Francuske. Ipak zbog bolje gol razlike od "orlića" uspjeli su Nijemci da prođu u četvrfinale. Tu su savladali Island, zatim Španiju u polufinalu i sada su se okitili zlatom.

Danci sačuvali bronzu

U meču za treće mjesto Danska je savladala Španiju 28:25 (18:13) i tako uspjela da sačuva ogromnu prednost iz prvog dijela igre. Odmah se odlijepila Danska i vodila je sa pet golova razlike na kraju prvog dijela igre. Delovalo je da su Španci gotovi, a onda su na startu drugog poluvremena ušli u seriju i došli do 19:19. Ipak nisu imali snage za preokret i medalja je otišla na sjever Evrope.

Konačan plasman na Evropskom prvenstvu

1 - Njemačka

2 - Slovenija

3 - Danska

4 - Španija

5 - Island

6 - Mađarska

7 - Francuska

8 - Hrvatska

9 - Sjeverna Makedonija

10 - Izrael

11 - Portugal

12 - Austrija

13 - Švedska

14 - Srbija

15 - Poljska

16 - Farska Ostrva

17 - Švajcarska

18 - Norveška

19 - Slovačka

20 - Finska

21 - Češka

22 - Italija

23 - Crna Gora

24 - Turska

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