Njemačka napravila čudo usred Beograda i postala prvak Evrope: Srbija ih mučila, Sloveniju zgazili u finalu

Njemačka je na turniru na kome je bila otpisana napravila pravo čudo i postala je prvak Evrope u Beogradu.
Upravo smo vidjeli čudo Njemačke na Evropskom prvenstvu u Beogradu! "Panceri" su u finalu savladali Sloveniju 35:27 (17:11) i tako osvojili zlato na spektaklularan način.
Slovenci su dobili priliku da se vrate u meč u 47. minutu kada je sudija isključio čak tri igrača Njemačke odjednom. Taman se vratio jedan igrač Nemačke u teren kada je još jedan isključen, ali poslije odbranjenog zicera od strane Tobijasa Denglera sve je bilo gotovo.
Njemačka generacija koja je došla u Beograd sa više od dve godine bez poraza prvo je u prvoj grupnoj fazi remizirala sa Srbijom, zatim je u drugoj poražena od upravo Slovenije i Francuske. Ipak zbog bolje gol razlike od "orlića" uspjeli su Nijemci da prođu u četvrfinale. Tu su savladali Island, zatim Španiju u polufinalu i sada su se okitili zlatom.
Danci sačuvali bronzu
U meču za treće mjesto Danska je savladala Španiju 28:25 (18:13) i tako uspjela da sačuva ogromnu prednost iz prvog dijela igre. Odmah se odlijepila Danska i vodila je sa pet golova razlike na kraju prvog dijela igre. Delovalo je da su Španci gotovi, a onda su na startu drugog poluvremena ušli u seriju i došli do 19:19. Ipak nisu imali snage za preokret i medalja je otišla na sjever Evrope.
Konačan plasman na Evropskom prvenstvu
- 1 - Njemačka
- 2 - Slovenija
- 3 - Danska
- 4 - Španija
- 5 - Island
- 6 - Mađarska
- 7 - Francuska
- 8 - Hrvatska
- 9 - Sjeverna Makedonija
- 10 - Izrael
- 11 - Portugal
- 12 - Austrija
- 13 - Švedska
- 14 - Srbija
- 15 - Poljska
- 16 - Farska Ostrva
- 17 - Švajcarska
- 18 - Norveška
- 19 - Slovačka
- 20 - Finska
- 21 - Češka
- 22 - Italija
- 23 - Crna Gora
- 24 - Turska
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