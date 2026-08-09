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Srbija hoće Evropsko prvenstvo: "Igraće se u tri države, ali će finale biti u Beogradu"

Srbija hoće Evropsko prvenstvo: "Igraće se u tri države, ali će finale biti u Beogradu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srbija je krenula u projekat dobijanja organizacije Evropskog prvenstva u rukometu 2034. godine zajedno sa Makedonijom i Slovenijom. O tome je pričao prvi čovjek srpskog rukometa Božidar Đurković.

Srbija želi organizaciju Evropskog prvenstva u rukometu 2034 Izvor: MN PRESS

Rukometni savez Srbije je promijenio ime i identitet, usvojio novi statut i logo, ali takođe donio i neke bitne vijesti. Čelnici RSS su najavili da će podijneti kandidaturu za održavanje Evropskog prvenstva 2034. godine.

Ne bi to bila kandidatura samo Srbije već bi Makedonija i Slovenija zajedno sa Srbijom održale ovo prvenstvo. Prvi čovjek srpskog rukometa Božidar Đurković je naglasio da je održano već nekoliko sastanaka i da postoje planovi o održavanju Evropskog prvenstva.

"Prethodnih dana smo imali tri sastanka sa predstavnicima Saveza Makedonije i Slovenije, načelno smo se dogovorili oko svega i prije nego objelodanimo zajedničku kandidaturu, potrebna nam je vaša saglasnost. Dogovor je da Evropsko prvenstvo bude u tri države, da se u svakoj igraju po dvije grupe, a da Srbija bude domaćin finalnog vikenda. Iskreno, imamo velike šanse da dobijemo domaćinstvo, sve tri zemlje imaju organizacione mogućnosti, tako da vjerujem da će to biti dobro. Takođe, postoji mogućnost da dobijemo i organizaciju za mlađe kategorije, pa bih vas zamolio za zeleno svjetlo kako bismo podnijeli kandidaturu", naglasio je Đurković. 

Beograd se pokazao

Srbija se odlično pokazala ovih dana u Beogradu gdje se upravo igra završnica Evropskog prvenstva za kadete tj. igrače do 18 godina. Srpski tim je tu izborio vizu za Svjetsko prvenstvo u toj kategoriji, a mogla bi Srbija prije Evropskog prvenstva 2034. godine da dobije još neko veliko takmičenje. 

Što se tiče Eura 2034. godine, dobra vijest je što, iako bi bili domaćini zajedno sa Slovenijom i Makedonijom, onaj najbitniji dio, finalni vikend bi se odigrao u Srbiji u januaru. 

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Tagovi

Rukomet Rukometni savez Srbije Srbija EHF EURO

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