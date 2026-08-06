Ljubomir Vranješ u Flensburgu pravi čuda i sada strani mediji navode da je upravo on glavni razlog što su braća Kiko i Martim Košta htjeli da dođu baš u ovaj klub.

Izvor: Marco Wolf / imago sportfotodienst / Profimedia

Mega transfer je zatresao Ligu šampiona i cijeli evropski rukomet, a ključnu ulogu u tome imao je Srbin. Martim i Kiko Košta će 2027. preći iz Sportinga u Flensburg, dok će ih u redovima tima iz Lisabona zamijeniti reprezentativac Srbije Uroš Kojadinović.

Sada su strani mediji otkrili da je zapravo ključni čovjek u tom transferu legendarni Ljubomir Vranješ. Srbin koji je kao srednji bek promijenio način na koji se igra rukomet rođen je u Švedskoj i igrao je za legendarnu generaciju Šveđana koja je osvojila sve, a sada je posredovao u ovom poslu.

Kako je Ljuba napravio najveći posao sezone?

Njemački velikan je sada i zvanično objavio da će 2027. potpisati ugovore do 2032. godine sa dva fantastična beka. Dok Kiko ima 21 godinu i vjerovatno je najbolji desni bek na svijetu, njegov stariji brat Martim ima 23 godine i igra na mjestima srednjeg i lijevog beka. Nakon isteka ugovora sa Sportingom oni dolaze u Njemačku, a pregovori koje je vodio sada sportski direktor Flensburga Ljuba Vranješ trajali su mjesecima.

"Ljubomir Vranješ nije samo ispregovarao transfer. On je stvorio ličnu vezu. Sportski direktor Flensburga je sada postao prava spona u dolasku braće Fransiska i Martima Košte, u poslu u kome je bilo potrebno mnogo diskrecije i strpljenja koje je teško imati u tako velikom poslu. Iza multimilionskog posla je bio Vranješov rad na terenu. Nekadašnji reprezentativac Švedske je stvorio rijetku i blisku vezu sa porodicom Košta. Njegovo iskustvo sa Iberijom i Luzitanijom su mu pomogli da komunicira direktno sa dvojicom braće i da preskoči bilo kakve posrednike", navodi sajt "Hendnjuz".

Ko je Ljuba Vranješ?

Vidi opis "Iza multimilionskog posla stoji Vranješ": Srbin zatresao Ligu šampiona i ispregovarao transfer decenije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Rođen u Geteborgu u Švedskoj kao dijete srpskih iseljenika Ljubomir Vranješ je sa samo 168 centimetara visine promijenio način na koji se gleda na srednje bekove i utabao put za niske plejmejkere koji i danas haraju najvećim klubovima. Igrao je u Granoljersu i Flensburgu, a onda je imao sjajnu trenersku karijeru u kojoj je na nekoliko nedjelja bio i selektor Srbije.

Nakon što je godinama vodio Flensburg, radio je u Vespremu, Kristijanštadu, Rajn-Nekar Levenu i Nimu, a od skora je i sportski direktor Flensburga. Kao igrač osvojio je srebro na Olimpijskim igrama u Sidneju, jedno svjetsko zlato i dva srebra i tri evropska zlata.

Ovih dana vidjeli smo ga na Evropskom prvenstvu za kadete u Beogradu gdje je između ostalog gledao i mečeve Srbije i gdje se pojavio u ulozi ambasadora.

Kako izgleda Vranješov Flensburg?

Trener je Aleš Pajovič, a ove sezone su već došla velika pojačanja poput Simona Melera, Ajmerika Mina, Emila Bergholta i Arnara Amarsona. Sljedeće sezone doalze Kiko i Martim Košta kao i Vigo Kristijanson, ali odlaze Simon Pitlik i Niklas Kirkeloke. Tu su već Benjamin Burić, Emil Jakobsen, Domen Novak, Blaž Blagotinšek, Marko Grgić, Lase Meler, Luka Vicke...

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