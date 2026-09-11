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Holanđani zabranili pirotehniku na stadionima: "Utakmica se smjesta prekida i svi mogu da idu kući!"

Holanđani zabranili pirotehniku na stadionima: "Utakmica se smjesta prekida i svi mogu da idu kući!"

Autori Dragan Šutvić Autori mondo.ba/SRNA
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Odluka je donesena nakon incidenata na meču između Kambura i Fejenorda.

Navijači Fejenorda Izvor: Teresa Kröger /M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalske utakmice u Holandiji biće trajno prekinute ukoliko se na tribinama upotrijebe pirotehnička sredstva, u skladu sa novim sporazumom između Kraljevskog holandskog fudbalskog saveza, Državnog tužilaštva Holandije i holandskog ministra pravde i bezbjednosti Davida van Vela, javili su holandski mediji.

Odluka je donesena nakon incidenta tokom utakmice između Kambura i Fejenorda prošlog mjeseca, kada su gostujući navijači bacali pirotehnička sredstva, usljed čega je nekoliko navijača zadobilo opekotine, povrede oka ili im je oštećen sluh.

"Od sada je pravilo da ako se koriste pirotehnička sredstva, utakmica se smjesta završava i cijeli stadion može da ide kući", rekao je Van Vel za holandski list AD.

Utakmica u Leuvardenu prekinuta je nakon 20 minuta igre. Jedno pirotehničko eksplozivno sredstvo eksplodiralo je samo nekoliko metara od golmana Fejenorda Tjarka Ernsta.

Uprava Kambura saopštila je da je povrijeđeno petoro navijača.

(mondo.ba/SRNA)

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Tagovi

navijači Holandija fudbal Fejenord

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