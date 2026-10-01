logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Horor u Novom Pazaru: Tuča huligana na ulicama, koristili sjekire, palice i pištolje

Horor u Novom Pazaru: Tuča huligana na ulicama, koristili sjekire, palice i pištolje

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Huligani pravili haos na ulicama Novog Pazara, a za jednim bivšim zatvorenikom se traga jer je navodno imao i pištolj.

Tuča huligana u Novom Pazaru Izvor: mondo.ba

Užasne vijesti stižu iz Novog Pazara, a u centru pažnje su huligani koji su pravili haos. Kako prenose lokalni mediji, u Ulici oslobođenja u Novom Pazaru u srijedu oko 16 časova izbio je žestok sukob između dvije suprotstavljene navijačke grupe.

U masovnom obračunu korišćeni su noževi, sjekire i palice, pri čemu je više osoba povrijeđeno, ali prema prvim informacijama niko nije životno ugrožen.

Kako prenosi portal "Sandžak danas", jedan od učesnika tuče je tokom haosa na ulici potegao pištolj! Navodno, sumnja se da je to K. B. Riječ je o ranije osuđivanom pripadniku navijačke grupe "Torcida Sandžak" koji je nedavno izašao iz zatvora. On je odmah nakon toga pobjegao sa lica mjesta i policija za njim intenzivno traga. Za sada nema potvrde da je tokom okršaja došlo do pucnjave.

Policija je zbog ovih incidenata privela četiri osobe. Za sada se pretpostavlja da je riječ o nastavku višegodišnjih sukoba koji u Novom Pazaru traju između različitih navijačkih grupa. Suprotstavljene ekipe sa tribine i ranije su se fizički obračunavale na gradskim ulicama.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

tuča FK Novi Pazar navijači fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC