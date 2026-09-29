Održana promocija monografije "Vijek banjalučkog Borca": 1056 stranica crveno-plave istorije

U Banskom dvoru predstavljena je monografija FK Borac Banjaluka, a jedan od trojice autora je novinar portala MONDO Dragan Šutvić.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Promocija monografije "Vijek banjalučkog Borca" održana je večeras u Banskom dvoru u Banjaluci.

U sklopu obilježavanja velikog jubileja – 100 godina Fudbalskog kluba Borac, svjetlost dana ugledala je monografija posvećena "Velikanu iz Platonove", a jedan od autora ovog monumentalnog izdanja je Dragan Šutvić, novinar MONDO portala.

Nakon što je u maju upriličena svečana akademija povodom vijeka postojanja banjalučkog kluba, sada je upriličeno i predstavljanje monografije posvećene bogatoj tradiciji i uspjesima "crveno-plavih". Na 1056 stranica, monografija donosi sveobuhvatan pregled klupske istorije - od skromnih početaka 1926. godine, preko nastupa u jugoslovenskom fudbalskom sistemu i osvajanja Kupa maršala Tita i Mitropa kupa, do mečeva na nivou Republike Srpske i BiH, kao i brojnih nastupa na evropskoj sceni.

Kroz bogat arhivski materijal i rijetke fotografije, ovo djelo ostaje trajno svjedočanstvo o klubu koji je postao simbol grada na Vrbasu. Autori monografije Dragan Šutvić, Vladimir Šutvić i Danilo Zec godinama su vrijedno radili na prikupljanju informacija i uobličavanju ovog kapitalnog izdanja.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prema riječima našeg kolege Šutvića, ključni motiv i ideja vodilja pri izradi ovog izdanja bili su da se na jednom mjestu precizno objave svi istorijski i statistički podaci o klubu.

"Naš motiv bio je da konačno, za sva vremena, saznamo ko je rekorder po broju nastupa u vrijeme bivše države, pa u Prvoj ligi RS ili Premijer ligi BiH, ko je rekorder po broju postignutih golova... Prije ovoga sve je bilo na nivou špekulacija i priča 'rekla-kazala' - da li je najviše golova dao Husnija Fazlić, da li su to Damir Špica ili Senad Lupić, te ko ima najviše utakmica: Hikmet Kušmić, Milorad Bilbija ili Oliver Jandrić? Htjeli smo da to konačno razjasnimo", istakao je Šutvić.

POŠTANSKA MARKICA Takođe, u okviru obilježavanja vijeka postojanja FK Borac, u izdanju "Pošta Srpske" predstavljena je i poštanska markica posvećena klubu iz Platonove.

Veliku ulogu u pokretanju projekta imao je i Arhiv Republike Srpske, a kao građa korišteni su materijali Arhiva Republike Srpske, Arhiva Jugoslavije, Nacionalne knjižnice Sveučilišta u Zagrebu, periodične publikacije (novine), službeni glasnici, zapisnici...

"I sam direktor Arhiva Republike Srpske nam je na prvom sastanku rekao da želi knjigu koju će moći da otvori i kao navijač i kao radnik Arhiva, te da sazna koliko je puta ko igrao za Borac, koliko je golova dao, ko je kad nastupao i slično", dodao je Šutvić.

Objašnjavajući koncept i metodologiju izrade monografije, Šutvić se osvrnuo i na zahtjevnost istraživačkog rada koji je trajao godinama, naglasivši da se građa radila pedantno i detaljno.

"Neki su mislili da se to može odraditi za mjesec dana, ali ljudi ne shvataju da nemate gotovu arhivu i da je nama trebalo tri godine rada! Mi smo išli sistematično – sezonu po sezonu, od osnivanja 1926. godine do danas. Na primjer, poslijeratni period od 1946. godine počinje od nule i formiranja prvih takmičenja, poput Banjalučke podsavezne lige i Republičke lige BiH, kad se moralo vidjeti ko je uopšte preživio rat i kako reorganizovati sport. Slično je i sa istorijskim uspjesima, poput finala Kupa 1974/75. ili osvajanja Kupa 1988. godine."

Zvjezdan Misimović: "Ponosni na istoriju, zagledani u budućnost" "Velika istorija kluba je stala u ovu knjigu, i iako zna biti poteška, zaista je lijepo prisjetiti se prošlosti - i uspjeha i padova. Međutim, ako se previše gleda unazad, ta istorija zna biti i teret za klubove koji žele ići naprijed. Mi smo izuzetno ponosni na svoju prošlost, ali smo primarno zagledani u budućnost i cilj nam je da napredujemo iz godine u godinu".

Knjiga obuhvata klupsku istoriju sve do šampionske sezone 2025/26, kada je veliki jubilej, 100 godina postojanja kluba, ukrašen šampionskom titulom.

"Predložili smo i dogovorili da monografiju zaključimo sa prošlom sezonom, kada je osvojena titula i kada su u sklopu proslave vijeka postojanja podijeljene plakete zaslužnim igračima i trenerima. Željeli smo da se knjiga završi na najljepši mogući način – titulom. Takođe, u samom tekstu posebna pažnja posvećena je istorijskim evropskim utakmicama, poput mečeva sa Panatinaikosom i APOEL-om, gdje su svi ti dueli i dešavanja oko njih detaljno i opširno obrađeni", zaključio je Šutvić.

Na promociji su, pored autora, govorili i istaknuti sportski radnici te klupske legende koje su svojim igrama i radom ispisale najsvjetlije stranice Borčeve istorije. Prisutni su se složili da je ova obimna monografija, teška više od pet kilograma, najtemeljitiji i najobuhvatniji spomenik klupske građe - prava enciklopedija koja ostaje u amanet budućim generacijama navijača i ljubitelja fudbala.