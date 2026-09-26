Utakmica u Bijeljini završena je rezultatom 4:3.

Izvor: FK Borac

Fudbaleri Borca prvi su finalisti premijernog Memorijala "Mladen Žižović", koji se ovog vikenda igra u Bijeljini, u organizaciji FK Radnik. U polufinalu su crveno-plavi savladali domaćina rezultatom 4:3.

U drugom polufinalu, koje počinje u 18.00 časova, sastaće se Zrinjski i Vojvodina. Utakmica za treće mjesto igra se u nedjelju od 15.00 časova, dok je finale zakazano za 18.00 časova.

Izvor: Ustupljena fotografija

Već u uvodnim minutima meča na Gradskom stadionu u Bijeljini došlo je do promjene rezultata. Praktično je sve uradio lijevi bek Borca Erik Riđan, a veteranu u crveno-plavom taboru Stojanu Vranješu preostalo je da pospremi loptu u mrežu.

Isti igrač je šest minuta prije kraja meča sjajnim pogotkom sa dvadesetak metara udvostručio prednost, dok je vrlo brzo tačku na odlično poluvrijeme Borca stavio Petar Kunić.

Izvor: Ustupljena fotografija

Radnik je na ulasku u posljednjih pola sata smanjio pogotkom iz jedanaesterca. Sa bijele tačke je pogodio Entoni Idžoma, nad kojim je i napravljen prekršaj za penal.

Desetak minuta prije kraja odbranu Borca nadmudrio je i Emanuel Črnko, vrativši neizvjesnost u ovaj susret. U završnici susreta Borac je ponovo bio u prednosti od dva gola nakon što je Luka Juričić iskoristio penal nakon faula nad Branimirom Cipetićem.

Nije tu, međutim, bio kraj drami jer je samo par minuta kasnije Vladimir Bradonjić savladao rezervnog golmana Borca Veljka Babića za 4:3, što je na kraju bio i završni rezultat na semaforu.

Vidi opis Borac prvi finalista Memorijala "Mladen Žižović": Crveno-plavi porazili domaćina, sedam golova u Bijeljini! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FK Borac Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: FK Borac Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: FK Borac Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: FK Borac Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: FK Borac Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: FK Borac Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: FK Borac Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: FK Borac Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: FK Borac Br. slika: 9 9 / 9 AD

RASPORED UTAKMICA

Subota (26. septembar):

Borac – Radnik 4:3

Zrinjski – Vojvodina (18.00)

Nedjelja (27. septembar):

Utakmica za treće mjesto (15.00)

Finale (18.00)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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