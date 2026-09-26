Selektor Srbije Veljko Paunović istakao je da želi da vidi probuđenu Srbiju, tim koji će da grize u svakom momentu.

Izvor: MN PRESS

Selektor Veljko Paunović obratio se naciji nakon dramatičnog poraza od Grčke, a pred meč reprezentacije Srbije sa Holandijom i istakao da prije svega želi da njegova ekipa bude gladna pobjeda. On želi da probudi "orlove" i natjera ih da rašire krila.

"Moj metod je da kroz povjerenje i podršku probudimo i onu drugu stranu. Da li je to ono što mi Srbi imamo kada smo najbolji, naš inat, da li je to glad… Fudbal se igra kada si gladan, kada si bijesan. Bijesan u onoj mjeri u kojoj to možeš da pretvoriš u energiju iz koje će doći rezultat ili preokret", rekao je Paunović.

Selektor je podsjetio da ponekad jedan duel, jedan start ili jedna reakcija mogu potpuno da promijene energiju utakmice. Fali ta iskra koja će sve zapaliti.

"Sjećam se utakmica u kojima ekipa trpi, a onda jedan start odbrambenog igrača, pa čak i napadača, podigne publiku, podigne ekipu i već u sljedećoj akciji si na protivničkoj polovini. To su stvari koje se dešavaju organski, ali na koje i sami sebe moramo da podsjetimo i da ih probudimo. Do dobre igre se ponekad dolazi kroz teške procese. Upravo kada je naš ponos izazvan, kada nas otpišu i kada svi dignu ruke od nas, mi se vratimo."

"Osjećam kao da krećem ispočetka"

Vidi opis Veljko Paunović: "Fudbal se igra kada si gladan, kada si bijesan" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Zato Paunović poraz od Grčke ne posmatra samo kroz rezultat, već kao dio procesa u kojem reprezentacija mora da pokaže sposobnost da uči, mijenja se i reaguje.

"Kada izgubim utakmicu, svaki put se osjećam kao da moram ponovo da krenem od početka. Moramo ponovo da zaslužimo novu priliku", poručio je selektor.

Osvrćući se na prethodni meč, Paunović je naglasio da je bilo i dobrih stvari, ali da protiv Holandije Srbija mora da bude konstantnija.

"Imali smo na terenu mnogo talenta i igrače koji su bili spremni da odgovore zahtjevima i zadacima. Sa stanovišta organizacije dobro smo izgledali, imali smo zajedništvo i upornost. Potrebno je, međutim, da budemo konstantniji, da imamo manje intervale između ofanzivnih akcija. Kada spojimo talenat igrača, koji je naš najveći kvalitet, sa organizacijom, tada smo najbolji. Moramo da popravimo i duel igru, što će protiv Holandije biti veoma važno. Želimo da ispravimo stvari i pokažemo bolju sliku", rekao je Paunović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!