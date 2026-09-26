Banjalučani blistaju u Sofiji: KKI Vrbas izborio finale

Banjalučki tim će se u nedjelju boriti za trofej.

Izvor: KKI Vrbas

Košarkaški klub invalida Vrbas plasirao se u finale turnira u glavnom gradu Bugarske. Nakon što su u prvom susretu grupe „A“ savladali Karmasi Istanbul 66:39, Banjalučani su u drugom okršaju bili bolji od domaćeg sastava Sofija-Balkan rezultatom 68:37 (17:9, 23:8, 12:10, 16:10).

Bugari su nešto ranije savladali protivnika iz Istanbula sa 54:51, te će se boriti za treće mjesto, a za peto Karmasi sa posljednjeplasiranim sastavom iz grupe „B“.

Prva četvrtina između Banjalučana i domaćeg sastava bila je dosta neefikasna. Poslije nepunih šest minuta bilo je 4:4, da bi KKI Vrbas trojkom Rekanovića prvi put stekao prednost 7:4. Uspjeli su Bugari da poentiraju za 7:6, ali su onda mnogo bolje zaigrali gosti u čijim redovima su pogađali Švraka, Rekanović i Dizdarić, te su poslije prvih 10 minuta imali vođstvo od 17:9.

Totalna dominacija uslijedila je u narednoj, drugoj dionici. Iz minuta u minut banjalučki košarkaši su povećavali prednost. U samom finišu ovog dijela igre poenima Švrake i Čolića, KKI Vrbas je na odmor otišao sa više nego ubjedljivih 40:17.

I preostali dio igre pripao je Banjalučanima koji su potvrdili da su glavni kandidat za osvajnje pobjedničkog trofeja. Najveću prednost imali su u 35. minutu kada je raspoloženi Vlado Švraka pogodio za 64:30.

Po isteku posljednjeg 40. minuta ostalo je zapisano KKI Vrbas – Sofija-Balkan 68:37. Vlado Švraka sa 29 poena bio je prvi strijelac u pobjedničkom sastavu, na drugoj strani 20 poena dao je Persin Elenkov.

Finale je na rasporedu sutra od 12 časova po našem vremenu, a rival Košarkaškom klubu invalida Vrbas biće bolji iz duela FlinkStonsi – Proklink Istanbul.

(mondo.ba)

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