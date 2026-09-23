Banjalučane čeka najbolji golman Grčke! Arsić za MONDO: Moglo je i bolje i gore od Borca!

Golman solunskog PAOK-a Igor Arsić u razgovoru za MONDO govorio o predstojećem duelu sa banjalučkim Borcem, igranju u Grčkoj, velikom priznanju koje je dobio na kraju prošle sezone, te Draganu Markoviću.

Izvor: PAOK HC

Rukometaši banjalučkog Borca ove sezone igraće i EHF Evropski kup, koji počinju od drugog kola, a žrijebom u Beču određeno je da im protivnik bude PAOK iz Soluna.

Utisak je da crveno-plavi nisu imali previše sreće s obzirom da je riječ o klubu koja je prethodnih godina u vrhu grčkog rukometa i koji bi ove sezone trebala biti jedan od kandidata za titutlu šampiona Grčke, a redovan je i učesnik evropskih takmičenja.

Ekipa koju sa klupe vodi Haralampos Ananiadis je ujedno i mala “legija stranaca” s obzirom da ima sedmoricu stranaca, a među njima je i srpski čuvar mreže Igor Arsić.

U razgovoru za MONDO srpski rukometaš iz redova PAOK-a je govorio o predstojećem duelu sa banjalučkim Borcem, igranju u Grčkoj, velikom priznanju koje je dobio na kraju prošle sezone, te Draganu Markoviću.

"Žrijeb za drugo kolo nismo pratili uživo jer smo u to vrijeme imali trening i u toku treninga stigla je vijest o žrijebu i da smo dobili Borac. Nismo imali mnogo informacija, ali odmah smo se raspitali, mada znam da je tamo Grahovac, kao i Vranješ, to su iskusni i nama poznati igrači. Imamo dosta vremena do utakmice i prikupićemo dovoljno informacija da znamo šta nas čeka, a svakako znamo šta je Borac, znamo istoriju, da su bili šampioni Evrope i znamo za tradiciju rukometa u Banjaluci. Tako da nije nam svejedno definitivno, ali da da budemo realni, nije ni nešto najgore što je moglo da nam padne od ovih ekipa iz grupe, ali nije ni lako. Mislim da smo da smo tu negdje svakako", bio je prvi komentar Arsića.

Prva utakmica PAOK-a i Borca igra se 17. Ili 18. oktobra, revanš je sedam dana kasnije u Banjaluci.

"Generalno gledano što se tiče Evropskog kupa, ja više volim prvu utakmicu da igram na strani, pa onda kod kuće, jer opet drugačije je preko videa kad vidiš neku ekipu, a drugačije je ovako kad se ti uživo susretneš sa njima i vidiš šta kako i i sve ostalo. Puno je drugačije preko videa nego na terenu. Ali dobro, šta je tu je, igramo prvu u Solunu, drugu u Banjaluci, pa vidjećemo. Nadamo se pozitivnom ishodu svakako, PAOK uvek ide na na pobjedu bez obzira ko je protivnik. Znamo da je Borac kvalitetna ekipa, znam da su završili drugi u ligi, da su bili četiri boda iza Izviđača. Izviđač znamo od koga je izgubio, kako je izgubio, znači lagano je mogao da da igra finale evropskog takmičenja prošle godine i što da ne i da osvoji. Tako da nije nije ekipa koja treba da se koja treba da se potcijeni, daleko od toga", upozorio je golman PAOK-a.

Već bio u Banjaluci Gostovanje sa PAOK-om početkom novembra neće biti njegov prvi dolazak u Banjaluku. "Neće mi biti prvi put da dolazim u Banjaluku, bio sam sa kampom ‘Rastimo’ tamo negdje možda 2003,2004 ili 2005. ne znam ni ja već, otprilike tih godina negdje. Bili smo sa kampom ‘Rastimo’, a Banjaluka mi je ostala u lijepom sjećanju", prisjetio se golman PAOK-a.

Za razliku od Borca koji bi sezonu trebao da počne 7. oktobra, PAOK će do duela sa Banjalučanima biti u pravom takmičarskom ritmu. Ekipa iz Soluna danas igra sa Jonikosom, a do duela sa Borcem odigraće još prvenstvene duele sa AEK-om, Hantom, Dukasom i Zafeirakisom.

“S jedne strane to se može gledati kao naša prednost, a s druge strane s obzirom da ćemo imati dosta utakmica, i to vrlo važnih, vjerovatno će bit ii malo umora, dok će oni imati mnogo više svježine”, prokomentarisa je Arsić.

On jedan od nekolicine igrača koja je ostala u ekipi PAOK-a u odnosu na prošlu sezonu. Klub iz Soluna je tokom ljetne pauze promijenio gotovo dvije trećine ekipe, ali Arsić na to ne gleda kao nešto negativno. Naprotiv.

"Mislim da je 11 novih igrača. Momci koji su došli su, hajde da kažem, prosečno mlađi par godina od onih koji su otišli. Tako da eto, možda dobili smo na mladosti, ali smo izgubili na iskustvu, tako da to je neki trade-off koji smo koji smo napravili, pa ćemo vidjeti kako će to bude na kraju. Definitivno smo brži nego prošle sezone. Ali smo i lakši. I to je neki trade-off koji koji smo napravili. Mislim da smo složili kvalitetniju ekipu nego što je bila prošle godine. Shodno tome i apetiti su porasli, naravno i pritisak".

Osim domaćih igrača U ekipi PAOK-a su osim Arsića i Makedonac Evgenij Temelkoski, Crnogorci Nebojša Simović i Meris Bošnjak, te četiri Egipćanina. Kako navodi Arsić, Egipćani su trenutno u trendu u grčkoj Premijer ligi.

“Egipćana, Alžiraca i igrača iz drugih afričkih zemalja ima u svakoj ekipi. To se dešava s vremena na vrijeme. Kad sam ja došao, bila je, da kažem, invazija nas Balkanaca, bilo je 20-ak igrača u u ligi. Poslije toga se promijenilo, pa je bilo sa Brazilcima nešto, potom sa Rusima i Bjelorusima jedno vrijeme. Prošle i ove godine su to Egipat, Alžir i neke druge afričke zemlje”.

Tridesetšestogodišnji rukometaš rođen u Kruševcu je starosjedilac u grčkoj ligi, tamo je već deset godina, uz kraće odlaske u Izrael (Hapoel Ašdod) i Sjevernu Makedoniju (Tikveš).

“Ponudu za Grčku dobio sam neke 2016/17 i reko 'ajde da probam da vidim šta je to tamo. Faktički ništa nisam znao ni o Grčkoj, mislim osim turističkih destinacija... O rukometu ništa. Međutim, godina po godina, dobro se osjećam ovdje, ugodno mi je, a sad mi je i familija tu. Imao sam da kažeš tu epizodu u Izraelu, pa u Makedoniji, međutim, ovdje mi je nekako kao kod kuće, opet Solun je blizu, drugi put sam ovdje, bio sam prije 5 ili 6 sezona već jednu jednu godinu. Blizu mi je kuća u Srbiji, navikli smo se već na na život ovdje i osjećam se komotno. Uz taj osjećaj tu sui moji profesionalni igrački rezultati, to je sve povezano jedno s drugim. Za sada sam zadovoljan, imam ugovor još ovu godinu, pa za dalje ćemo vidjeti, ali sve u svemu osjećam se jako prijatno u Solunu”.

Kada sredinom oktobra izađu na teren u Solunu rukometaši Borca ispred sebe imaće najboljeg golmana Grčke, pošto je Arsić na kraju prošle sezone proglašen za najboljeg igrača tamošnje Premijer lige. Automatski se našao i u idealnom timu grčkog prvenstva i na taj način je krunisana praktično decenija igranja u ovoj zemlji.

“Dosta dobro poznajem ligu i nekako su se kockice poklopile prošle sezone. Prethodnih sezona mi je izmicalo to, da kažem bio sam u top 3 golmana lige, ali prošle godine se nekako sve to poklopilo, stvarno sam cijele sezone bio konstantan , čak i u tim nekim najvažnijim utakmicama sam dosta dobro branio. Na kraju ti što odlučuju nisu mogli da pređu preko toga i jednostavno morali su da me da me izaberu", kaže uz osmijeh Arsić.

Srpski golman je svjedok, ali i sam učesnik u razvoju grčkog rukometa. Tokom posljednje decenije grački klubovi su definitivno podigli kvalitet, napredak se vidi i kada je reprezentacija u pitanju.

“Sve to ide, mislim kao i svugdje, sve to ide jedno sa drugim. Konstantna ulaganja, otvaranje lige… Liga je do prije čini mi se 5 godina bila ograničena na dva stranca i onda klubovi su kuburili sa igračima, jednostavno ne možeš da proizvedeš svoje toliko dovoljno, u tolikom broju, a opet ne možeš da dovedeš toliko stranaca da popune taj broj i da nekako povećaju kvalitet da mogu grčki igrači od njih nešto da nauče. Poslije toga se to sve otvorilo, skinut je taj limit stranaca i sad ih ima jako puno u ligi. Kao što sam rekao ima dosta Egipćana, dosta Brazilaca, ima naših. Prije ih je bilo puno više, sada ne to toliko, ali ima naših sa prostora bivše Jugoslavije. To znači za boljitak grčkog rukometa, kvalitetni igrači dolaze u najveće grčke klubove. Evo sad je Francuz Ženti tu, on je osvajač zlatne medalje sa Olimpijskih igara, prošle godine je bio golman reprezentacije Portugala, bili su Kun, Šmit, njemački reprezentativci. Bio je i Austrijanac Veber kratko, ali znači to kada se legenda Bundeslige oproba u nekoj tako ligi, tako da mladi igrači ovdje iz Grčke mogu da nauče nešto. Isto tako Grci su napravili još jedan potez, čini mi se prije par godina, gdje im je svaka EHF pauza nije jedna sedmica standardno, nego su im dvije sedmice. Znači oni dvije sedmice okupe reprezentaciju, da li u Atini da li u Solunu i samim tim su mogu da kažem više uigrani od drugih selekcija istog ranga. I vjerovatno im to dosta pomaže u tome da se kvalifikuju na velika takmičenja”, ocijenio je Arsić.

Igrajući van Grčke sarađivao je sa trenerima sa naših prostora. U izraelskom Ašdodu vodio ga je Andreja Vukojević, koji je nedavno vodio Crvenu zvezdu, prvo ženski, potom i muški tim, a u Tikvešu je radio sa Draganom Markovićem, nekadašanjim trenerom banjalučkog Borca i selektorom koji je 2015. odveo BIH na Svjetsko prvenstvo.

“Jedan kratak period radio sam sa sa Draganom u Tikvešu prije dvije sezone. Završili smo pripremni period, međutim došlo je do nekih da kažem problema u klubu i on je otišao. Ali bio je to jedan dobar period, zaista za njega mogu da kažem dobar čovjek, sve bi uradio za ekipu. Znači jako dobar za stvaranje te neke energije, atmosfere, jako dobar i dobar stručnjak naravno, ne bi ne bi napravio to što je napravio, ne bi bio tamo gde jeste da nije dobar stručnjak. Ali pored svega toga zaista dobar za atmosferu u ekipi, za druženje, za postizanje maksimalnih rezultata, jako jako kvalitetna osoba. I dalje smo u kontaktu, s vremena na vrijeme se čujem i vidimo…", rekao je Arsić na kraju razgovora za MONDO.