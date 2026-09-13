logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grobari otjerali igrače: Pogledajte scene ispod juga JNA poslije poraza od Vojvodine

Grobari otjerali igrače: Pogledajte scene ispod juga JNA poslije poraza od Vojvodine

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Navijači Partizana bijesni su zbog igara fudbalera i pretposljednjeg mjesta na tabeli. Nakon poraza od Vojvodine otjerali su igrače pravo u svlačionicu.

Grobari otjerali igrače Partizana poslije poraza od Vojvodine Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana su poraženi od Vojvodine na svom terenu 3:2 (2:0) i tako su ostali na pretposljednjem mjestu na tabeli, a nakon još jednog poraza navijači su istakli nezadovoljstvo igrama. Najvatreniji navijači su otjerali igrače koji su prišli južnoj tribini i poslali ih u svlačionicu.

"Igrate kao p***e", čulo se sa južne tribine, a igrači Partizana su se uputili ka svlačionici i ostali su bez tradicionalnog pozdrava od strane Grobara. Pogledajte taj momenat:

Povela je Vojvodina golom Kolarevića na asistenciju Kokanovića, a drugi gol je Kolarević dao poslije dodavanja Mulahusejnovića. Partizan je smanjio preko Erika Kojzeka, a nakon gola Lazara Ranđelovića opet je Kojzek pogodio za konačnih 3:2.

Na kraju je Partizan novim porazom ostao na pretposljednjem mjestu na tabeli sa sedam bodova, dok je Vojvodina sa 21 stala na vrh tabele. Crno-bijeli su bolji samo od Zemuna, dok su bod iza Mačve i Radničkog iz Niša, a na dva boda manje od OFK Beograda.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Grobari navijači fudbal FK Partizan FK Vojvodina Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC