Grobari otjerali igrače: Pogledajte scene ispod juga JNA poslije poraza od Vojvodine

Navijači Partizana bijesni su zbog igara fudbalera i pretposljednjeg mjesta na tabeli. Nakon poraza od Vojvodine otjerali su igrače pravo u svlačionicu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana su poraženi od Vojvodine na svom terenu 3:2 (2:0) i tako su ostali na pretposljednjem mjestu na tabeli, a nakon još jednog poraza navijači su istakli nezadovoljstvo igrama. Najvatreniji navijači su otjerali igrače koji su prišli južnoj tribini i poslali ih u svlačionicu.

"Igrate kao p***e", čulo se sa južne tribine, a igrači Partizana su se uputili ka svlačionici i ostali su bez tradicionalnog pozdrava od strane Grobara. Pogledajte taj momenat:

Povela je Vojvodina golom Kolarevića na asistenciju Kokanovića, a drugi gol je Kolarević dao poslije dodavanja Mulahusejnovića. Partizan je smanjio preko Erika Kojzeka, a nakon gola Lazara Ranđelovića opet je Kojzek pogodio za konačnih 3:2.

Na kraju je Partizan novim porazom ostao na pretposljednjem mjestu na tabeli sa sedam bodova, dok je Vojvodina sa 21 stala na vrh tabele. Crno-bijeli su bolji samo od Zemuna, dok su bod iza Mačve i Radničkog iz Niša, a na dva boda manje od OFK Beograda.

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