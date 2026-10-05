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Veljko Paunović ne vodi Srbiju protiv Njemačke!

Veljko Paunović ne vodi Srbiju protiv Njemačke!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Paunović je izrazio žaljenje što u tako važnom susretu neće biti uz ekipu u tehničkom prostoru.

Veljko Paunović ne vodi Srbiju protiv Njemačke Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

Selektor Srbije Veljko Paunović neće moći sa klupe da vodi reprezentaciju u narednoj utakmici Lige nacija, 13. novembra protiv Njemačke na domaćem terenu. Zbog žutih kartona dobijenih na mečevima protiv Njemačke i Holandije, očekuje ga suspenzija od jedne utakmice.

Paunović je izrazio žaljenje što u tako važnom susretu neće biti uz ekipu u tehničkom prostoru, ali i potrebu da pojasni okolnosti u kojima je dobio javnu opomenu u Ajndhovenu.

"Poslije jednog starta nad Gudeljom povikao sam svojim igračima da nastave da trče i da osvoje tu 'drugu' loptu. Moji povici bili su upućeni njima, a ne sudiji. Arbitar je to pogrešno razumio i pokazao mi žuti karton. Moja burna reakcija i bacanje trenerke uslijedili su tek nakon toga, kada sam shvatio da zbog druge opomene neću moći da budem uz ekipu na klupi u važnom duelu protiv Njemačke", objasnio je Paunović.

Nezadovoljstvo selektora izazvali su i drugi detalji tokom susreta. Prije svega, četvrti sudija je svojim položajem uz tehnički prostor u pojedinim trenucima zaklanjao Paunoviću pogled na teren i otežavao mu praćenje igre.

Dodatnu nervozu izazvala je situacija na poluvremenu. Sudija je nepotrebnim zviždukom na vratima svlačionice Srbije pozvao srpske reprezentativce da izađu na teren, iako su već bili spremni za početak drugog poluvremena. Istovremeno, fudbalere Holandije, koji su još bili u svojoj svlačionici, nije opominjao niti požurivao da izađu. Takvo postupanje razljutilo je Paunovića i članove njegovog stručnog štaba, koji su smatrali da se prema ekipama ne primjenjuje isti kriterijum.

Selektor Srbije je odmah poslije utakmice ukazao na ono što je ocijenio kao dvostruke aršine u postupanju sudija, naglasivši da su oni neprihvatljivi na ovom nivou takmicenja.

Inace, zbog dva žuta kartona, utakmicu protiv Njemačke propustiće i reprezentativci Saša Lukić i Nemanja Maksimović.

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Tagovi

Veljko Paunović fudbal Srbija orlovi Liga nacija treneri

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