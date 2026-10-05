Veljko Paunović otišao da gleda Srbiju: Selektor na meču "orlića"

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović dan nakon poraza od Holandije gledao meč mlade reprezentacije protiv Rusije.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Reprezentacija Srbije je u nedjelju uveče poražena u Ajndhovenu od Holandije (2:1) na kraju septembarsko-oktobarskog ciklusa, ali tu nije kraj obavezama selektora Paunovića. Samo dan kasnije primijetili smo ga na meču Srbije!

Zapravo, manje od 24 sata kasnije, Veljko Paunović se pojavio u loži glavnog terena Kuće fudbala u Staroj Pazovi gdje su snage odmjerile mlade reprezentacije Srbije i Rusije. Paunović je odlučio da mu "nije dosta" fudbala, pa je i nekoliko sati u ponedjeljak posvetio praćenju igrača koji su kandidati za seniorsku selekciju.

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Mladići koji igraju za reprezentaciju sastavljenu od igrača do 21 godine već su dugo na radaru selektora, a i tokom ovog prozora vidjeli smo kako je neke od njih prekomandovao u A selekciju. Tako je u Holandiji zablistao Stefan Gudelj, a u novembru bi moglo neko novo lice.

Inače, mlada reprezentacija koju predvodi Zoran "Bata" Mirković je prilikom ovog okupljanja dva puta savladala olimpijsku reprezentaciju Iraka, tim sastavljen od fudbalera do 23 godine. Bilo je 3:0 u Bačkoj Topoli, pa 3:0 u Novom Sadu, prije nego što je mlada reprezentacija Rusije u Staroj Pazovi nanijela poraz Srbiji (3:0) nakon niza od čak sedam zvaničnih mečeva bez neuspjeha.

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