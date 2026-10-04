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Ko je Mihajlo Cvetković (19): Neostvarena želja Crvene zvezde i budući lider Srbije

Ko je Mihajlo Cvetković (19): Neostvarena želja Crvene zvezde i budući lider Srbije

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije dobija novog junaka. Mihajlo Cvetković, talentovani fudbaler, postavlja temelje za budućnost nacionalnog tima.

Ko je Mihajlo Cvetković debitovao za Srbiju Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije ne može da se pohvali dobrim rezultatima krajem septembra i početkom oktobra, zapravo tokom cijele prve godine u kojoj seniorsku selekciju predvodi Veljko Paunović, ali... Na gostovanju Holandiji u Ajndhovenu pojavio se tračak nade - u vidu Mihajla Cvetkovića (19) koji je zatresao mrežu domaćeg tima.

Riječ je o talentovanom napadaču koji bi u narednoj deceniji treba da bude lider nacionalnog tima i jedno od njegovih najjačih oružja. To se zna već godinama, pošto je Cvetković u dresu sa državnim timom dominirao kroz mlađe kategorije, često igrajući i van svog uzrasta, sa starijim dječacima.

Riječ je o fudbaleru koji je po dva gola postigao za reprezentacije Srbije do 15 i 16 godina, zatim 10 puta bio strijelac za kadetsku selekciju i još 11 puta za omladinsku selekciju. Iako ima tek 19 godina, Mihajlo Cvetković ima više od 25 golova u dresu sa državnim grbom.

Talentovani Mihajlo Cvetković prve fudbalske korake napravio je u Nišu, a dok je bio veoma mlad primijetili su ga skauti Čukaričkog. Jedan od najvažnijih ljudi za njegov razvoj je Igor Matić, koji mu ukazivao povjerenje i koji ga je kao veoma mladog pogurao u prvi tim kluba sa Banovog brda.

Holandija - Srbija 1:1
Izvor: TV Arena sport

Cvetković je na 33 zvanična meča za kadetsku i omladinsku ekipu Čukaričkog imao čak 38 postignutih golova, pa je bilo očigledno da mu je vrijeme za seniorski fudbal. Ni ta epizoda nije bila loša - Cvetković je odigrao 62 meča za prvi tim "Brđana", postigao 12 golova i stekao bogato iskustvo kako u domaćem fudbalu tako i na međunarodnoj sceni.

Crvena zvezda je ozbiljno "zagrizla", po svaku cijenu je željela Cvetkovića, nudila novac koji bi oborio rekorde srpskog fudbala, ali do prelaska na Marakanu nije došlo. Cvetković je u transferu teškom 3,2 miliona evra prešao u Anderleht, a sada ga specijalizovani "Transfermarkt" procjenjuje na 10 miliona. U dresu belgijskog kluba ima 48 mečeva, 14 golova i tri asistencije.

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Tagovi

Mihajlo Cvetković fudbal Liga nacija Srbija orlovi

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