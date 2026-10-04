Prvi gol Mihajla Cvetkovića u dresu Srbije! (VIDEO)

Mihajlo Cvetković postigao je svoj prvi gol za reprezentaciju Srbije protiv Holandije. Pogledajte kako je mladi napadač iz Niša izjednačio rezultat.

Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je svoje najbolje poluvrijeme u ovom ciklusu Lige nacija i uspjela je da odigra 1:1 protiv Holandije u Ajndhovenu. Primila je, doduše, naivan gol, Teun Kopmejners savladao je Vanju Milinković-Savića direktno iz slobodnog udarca u 31. minutu, ali nisu "orlovi" još dugo bili u zaostatku.

Već u 34. minutu Srbija je uspjela da izjednači rezultat golom mladog napadača Mihajla Cvetkovića koji se najbolje snašao u kaznenom prostoru Holandije, u stilu Aleksandra Mitrovića. Pogledajte gol Mihajla Cvetkovića:

Holandija - Srbija 1:1 Izvor: TV Arena sport

Bila je to divna akcija u kojoj je Dušan Tadić pronašao Aleksu Terzića, koji je na kraju poslao idealnu loptu za Cvetkovića, dok ne treba zaboraviti ni kako je Strahinja Pavlović pomogao u ovoj akciji i "odvukao" igrače Holandije na drugu stranu. Tako je ostao i Cvetković bez čuvara i uspio je da postigne svoj prvi gol u dresu sa nacionalnim grbom.

Ispostavilo se da je odluka Veljka Paunovića da ga pošalje na teren od starta bila opravdana, pošto je u svom petom nastupu uspio da se upiše u strijelce i pred njim je sigurno velika budućnost.

Ko je Mihajlo Cvetković?

Radi se o napadaču Anderlehta koji ima samo 19 godina, a koji se već nekoliko sezona pominje kao naš najtalentovaniji igrač. Ponikao je u Čukaričkom i bio je jedan od najtraženijih naših igrača u ljeto 2025. godine, kada ga je kupio belgijski Anderleht za 3,2 miliona evra, pobijedivši Zvezdu u nadmetanju.

Već u svojoj prvoj sezoni u Belgiji postao je standardan, a ove sezone dao je četiri pogotka na 13 utakmica. Momak iz Niša ima za sada 14 golova i tri asistencije u dresu "ljubičastih", a snalazi se i kao napadač i lijevo krilo.

Kao napadač Čukaričkog, postigao je 13 golova na 62 utakmice, a vlasnik je i najbržeg gola ikada u Superligi - devet sekundi.

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