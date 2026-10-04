Reprezentacija Srbije na gostovanju u Holandiji traži prvi bod, nakon tri poraza u Ligi nacija.
Nakon tri poraza na početku takmičenja, fudbaleri Srbije pokušaće protiv Holandije da prekinu neugodan niz. Neće biti lako, ali to je posljednja prilika da Srbija novembar ne dočeka sa nulom na svom kontu.
Meč Holandija - Srbija počinje u 20.45, a pratimo ga u tekstualnom prenosu na MONDU.
26' - Cvetković!
Prva prava akcija Srbije završena je udarcem Mihajla Cvetkovića, ali nije uspio da pogodi gol Holandije.
23' - Osmi šut...
Nastavljaju se defanzivni problemi reprezentacije Srbije. Prošla je tek četvrtina meča, a Holandija već ima osam šuteva ka golu koji brani Vanja Milinković-Savić. Za sada nisu uspjeli da postignu gol, ali imaju inicijativu.
14' - Karton!
Štoper Stefan Gudelj je zbog veoma neopreznog poteza i visoko podignute noge ka licu Langa dobio žuti karton. Moraće opreznije u nastavku meča momak koji debituje za seniorsku selekciju.
3' - Šanse...
Hoanđani su u prva tri minuta meča imali tri dobre prilike da postignu gol. Prvo je Lang loše zahvatio loptu nakon greške Milinković-Savića, a onda je Merdink iz kaznenog prostora šutirao preko gola.
1' - Šansa!
Odmah u prvim sekundama meča Holandija je imala šansu. Kosta Nedeljković je otklonio opasnost i loptu izbacio u korner.
1' - Počinjemo!
Na stadionu PSV-a u Ajndhovenu igraju Holandija i Srbija.
Da Srbija ne bude najgora!
Pravila kažu da će dvije najslabije četvrtoplasirane reprezentacije na kraju takmičenja u Ligi nacija direktno ispasti u B diviziju ovog takmičenja. Preostale dvije će igrati baraž, a Srbija se u ovom trenutku nada takvom scenariju. Za sada su od Srbije slabije selekcije Turske i Češke, ali zaključci se izvode na kraju takmičenja.
Šta je promijenjeno?
Selektor Paunović je u odnosu na prvi meč protiv Holandije napravio određene izmjene u timu - dijelom prinudno, a dijelom zbog taktike koju je izabrao za ovu utakmicu.
Na mjestu desnog štopera umjesto Nemanje Gudelja igraće Stefan Gudelj, koji za meč u Beogradu nije ni bio priključen seniorskoj selekciji Srbije već je sa njom krenuo na dva gostujuća meča. Umjesto Andrije Živkovića i Sergeja Milinković-Savića sada će na terenu biti Lazar Samardžić i Dušan Tadić, dok će umjesto Dejana Joveljića napad predvoditi Mihajlo Cvetković.
Rezervisti!
Na klupi za rezervne fudbalere, u opremi reprezentacije Srbije, ostali su: Rosić, F. Stanković, Mimović, Maksimović, Gudelj, Jović, Joveljić, Kostić, Simić, Živković, Eraković, Dragojević.
SASTAV HOLANDIJE!
Ferbrugen - Damfris, Van Dajk, Kupmajners, Van de Ven - Gravenberh, Firman, Rejnders - Samervil, Merdink, Lang.
SASTAV SRBIJE!
Vanja Milinković-Savić - S. Gudelj, Babić, Pavlović - Nedeljković, Lukić, A. Stanković, Terzić - Samardžić, Tadić - Cvetković.
Kako je bilo u Beogradu?
Srbija i Holandija su prije samo nekoliko dana odigrale međusoban meč, na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu. Srpski tim je izvukao sasvim pristojan rezultat, a u prvom dijelu meča odlično se branio protiv favorita koji je uputio čak 25 udaraca za 90 minuta. Oba gola za goste postigao je Meks Merdink, dok je strijelac za Srbiju bio Luka Jović.
Šta Srbiju čeka u novembru?
Srbija će u novembarskom prozoru igrati protiv Njemačke na svom terenu, odnosno protiv Grčke u gostima. Čini se da ti mečevi neće imati preveliki takmičarski značaj za tim Veljka Paunovića, barem kada je riječ o borbi za treću poziciju u grupi.
Ko sudi?
Glavni arbitar meča je litvanski sudija Donatas Rumšas, a njemu će pomagati zemljaci. Jedini izuzetak je engleski sudija Majkl Salzburi, koji će biti glavni u VAR sobi.
Paunović precrtao trojicu!
Trojica fudbalera Srbije koji su pozvani za ovo okupljanje i koji su zabilježili nastupe na prethodnim mečevima sigurno neće igrati protiv Holandije. Selektor Veljko Paunović nije ih prijavio za utakmicu u Amsterdamu.
Dobro veče!
Fudbalska reprezentacija Srbije septembarsko-oktobarsku reprezentativnu pauzu završava utakmicom protiv Holandije. Nakon poraza od Grčke (1:2) i Holandije (1:2) u Beogradu, odnosno Njemačke (2:0) u Minhenu, tim Veljka Paunovića pokušaće da osvoji prvi bod i pomjeri se sa nule.