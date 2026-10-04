Reprezentacija Srbije na gostovanju u Holandiji traži prvi bod, nakon tri poraza u Ligi nacija.

Nakon tri poraza na početku takmičenja, fudbaleri Srbije pokušaće protiv Holandije da prekinu neugodan niz. Neće biti lako, ali to je posljednja prilika da Srbija novembar ne dočeka sa nulom na svom kontu.

Meč Holandija - Srbija počinje u 20.45, a pratimo ga u tekstualnom prenosu na MONDU.