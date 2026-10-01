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UŽIVO, NJEMAČKA - SRBIJA: Najteži test za tim Veljka Paunovića 0
Liga nacija Njemačka Srbija uživo prenos
Liga nacija Njemačka Srbija uživo prenos
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UŽIVO, NJEMAČKA - SRBIJA: Najteži test za tim Veljka Paunovića

Izuzetno težak zadatak za reprezentaciju Srbije na gostovanju Njemačkoj u Ligi nacija.

Fudbalska reprezentacija Srbije ima dva poraza na početku takmičenja u Ligi nacija, a treći meč igraće u gostima protiv Njemačke. Tim selektora Veljka Paunovića imaće izuzetno težak zadatak da stigne do prvih bodova i pomjeri se sa posljednje pozicije u grupi.

Utakmica počinje u 20.45, a tekstualni prenos pratite uz MONDO.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
19:49

Rezervisti!

Selektor Veljko Paunović ima veliki broj igrača na klupi za rezerve. Šansu čekaju: F. Stanković, V. Milinković-Savić, Pavlović, Mimović, A. Stanković, Joveljić, Simić, Terzić, Cvetković, Kostov, Samardžić i Lukić.

19:49

SASTAVI!

Njemačka: Urbig - Treu, Anton, Tijao, Mitelštat - Bišof, Pavlović, Virc - Šerhant, Voltemade, Gnabri.

Srbija: Petrović - Nedeljković, Eraković, Gudelj, Babić, Kostić - Maksimović, Džodić - Živković, Tadić - Jović.

19:05

Ko sudi?

Glavni arbitar meča između Njemačke i Srbije biće norveški sudija Espen Eskas, a njegovi pomoćnici, četvrti sudija i asistent u VAR sobi takođe dolaze iz zemlje sa sjevera Evrope. Jedini izuzetak je sudija u VAR sobi, to je portugalski arbitar Tijago Martins.

19:04

Kako će igrati Nijemci?

Selektor Jirgen Klop imao je prethodnih dana problema, ali je i sam isticao da želi da testira veliki broj igrača na mečevima koji se igraju u septembru i oktobru.

Očekivani sastav Njemačke: Atubolu - Baku, Anton, Čau Raum - Janelt, Pavlović - Adejemi, Bišof, Virc - Burkart.

18:34

Očekivani sastav Srbije!

Pretpostavlja se da će Veljko Paunović ponovo izabrati formaciju sa tri štopera, odnosno nešto defanzivniju varijantu. Na muke su ga stavile povrede koje su se desile prethodnih dana, ali... Sada je prilika da zablistaju neka nova lica u nacionalnom timu. Ovo je tim koji očekujemo: Petrović - Mimović, Eraković, N. Gudelj, Babić, Kostić - Lukić, A. Stanković - Živković, Tadić - Jović.

18:33

Ko je otpao sa spiska Srbije?

Srbija protiv Njemačke neće moći da igra u najjačem aastavu. Poziv za ovo okupljanje zbog povreda nisu dobili Predrag Rajković, Veljko Milosavljević, Nikola Milenković i Aleksandar Mitrović, a onda je i Dušan Vlahović javio da je povrijeđen. Nakon dvije utakmice je zbog povrede otpao i Sergej Milinković-Savić, protiv Nijemaca neće moći da igra ni Strahinja Pavlović, a Stefan Bukinac je prekomandovan u mladu reprezentaciju. Obaveza u seniorskom timu Srbije oslobođeni su bek Lazar Nikolić i napadač Jovan Milošević.

18:32

Ko konkuriše za tim Srbije?

Selektor Paunović je između drugog i trećeg meča u ovom prozoru morao da napravi veliki broj promjena u timu. Sada su na spisku...

Golmani: V. Milinković-Savić, Petrović, F. Stanković, Rosić

Odbrana: Nedeljković, Mimović, Eraković, Babić, N. Gudelj, S. Gudelj, Simić, Terzić, Sukačev

Vezni: Lukić, Maksimović, A. Stanković, Džodić, Dragojević, Kostov, Tadić, Samardžić, Živković, Kostić, Lučić

Napadači: Jović, Joveljić, Cvetković

18:30

Dobro veče!

Fudbalska reprezentacija Srbije je na početku takmičenja u Ligi nacija poražena od Grčke (1:2) i Holandije (1:2) u Beogradu, a sada je čekaju veći izazovi. Prvo gostovanje Nkemačkoj, a zatim i drugi meč protiv Holandije - ovog puta u gostima. Utakmica Nkemačka - Srbija počinje u 20.45, a tekstualni prenos pratite uz MONDO.

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