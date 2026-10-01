UŽIVO, NJEMAČKA - SRBIJA: Najteži test za tim Veljka Paunovića

Izuzetno težak zadatak za reprezentaciju Srbije na gostovanju Njemačkoj u Ligi nacija.

Fudbalska reprezentacija Srbije ima dva poraza na početku takmičenja u Ligi nacija, a treći meč igraće u gostima protiv Njemačke. Tim selektora Veljka Paunovića imaće izuzetno težak zadatak da stigne do prvih bodova i pomjeri se sa posljednje pozicije u grupi.

Utakmica počinje u 20.45, a tekstualni prenos pratite uz MONDO.