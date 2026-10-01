Pogledajte desni svog psa: Ove promjene boje su znak da morate odmah kod veterinara

Boja desni kod psa može da upozori na anemiju, probleme sa cirkulacijom ili nedostatak kiseonika.

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Kada pas odbija hranu, uspori u šetnji ili počne neobično da se ponaša, vlasnici obično brzo primijete da nešto nije u redu. Međutim, još jedan znak može da se vidi u njegovim ustima. Boja desni daje važne informacije o prokrvljenosti i zdravstvenom stanju životinje, zbog čega je veterinari procjenjuju i prilikom zbrinjavanja hitnih slučajeva.

Na ovu temu skreće pažnju i objava na Instagramu koja objašnjava šta mogu da znače ružičaste, blijede, žute, plave ili izrazito crvene desni. Ipak, nije dovoljno da boju uporedite sa fotografijom i zaključite od čega pas boluje. Ista promjena može da ima različite uzroke, a važno je i da li kućni ljubimac otežano diše, djeluje slabo ili ima druge tegobe.

Ružičaste desni - uobičajen izgled, ali obratite pažnju na pigmentaciju

Kod mnogih pasa zdrave desni su ružičaste. Takva boja obično odgovara dobroj prokrvljenosti. Međutim, neki psi imaju prirodno tamne desni ili tamne dijelove na njima, pa procjenu treba da pravite na nepigmentisanom dijelu. Važno je da poznajete njihov uobičajen izgled, kako biste lakše primijetili promjenu.

Blijede ili bijele desni - moguć znak anemije, gubitka krvi ili šoka

Desni koje su postale primjetno blijede mogu da ukazuju na anemiju, nizak krvni pritisak ili poremećaj cirkulacije. Izrazito blijede i bijele desni mogu da prate i ozbiljan gubitak krvi ili šok. Ovakvu promjenu ne treba da čekate da prođe sama, posebno ako pas ubrzano diše, teško ustaje ili djeluje izrazito malaksalo. VCA klinike među znacima šoka navode blijede ili bijele sluzokože, ubrzano disanje, slab puls i izrazitu bezvoljnost.

Žute desni - upozorenje na žuticu

Žuta boja desni može da bude znak žutice, odnosno nakupljanja bilirubina, pigmenta koji nastaje razgradnjom crvenih krvnih zrnaca. Prema objašnjenju VCA, uzrok može da bude pojačana razgradnja tih ćelija, bolest jetre ili otežan protok žuči. Žutilo može da se primijeti i na beonjačama. Žutica nije naziv za jednu konkretnu bolest, već znak čiji uzrok mora da utvrdi veterinar.

Plave ili ljubičaste desni - odmah kod veterinara

Plavičasta ili ljubičasta boja može da ukazuje na cijanozu, stanje povezano sa nedovoljnom količinom kiseonika u krvi. Uzrok mogu da budu različiti problemi sa disanjem, srcem ili cirkulacijom. VCA naglašava da je cijanoza hitno stanje. Ako primijetite ovu promjenu, odmah kontaktirajte veterinara i krenite na pregled. Ne čekajte da vidite da li će se boja vratiti u normalu.

Jarkocrvene desni - od upale do ozbiljnijih problema

Crvenilo uz zube, naročito kada su desni otečene, može da prati gingivitis, odnosno upalu desni. Međutim, izrazito crvena boja može da se javi i kod toplotnog udara ili pojedinih trovanja. Zato je važno da posmatrate i opšte stanje psa, a ne samo njegova usta.

Kako da pogledate desni bez uznemiravanja psa?

Ako je pas miran i dozvoljava dodir, nežno podignite usnu i pogledajte dio desni koji nije prirodno taman. Nemojte mu silom otvarati usta niti insistirati ako se opire, pokazuje bol ili postoji rizik da vas ugrize.

Najvažnije je da naglu promjenu boje ne zanemarite. Ako su desni plave ili bijele ili pas otežano diše, gubi snagu i pada, pregled je hitan. Ne odlažite odlazak da biste još jednom provjeravali desni ili tražili odgovarajuću fotografiju na internetu.

(MONDO)