Ako vaš pas tokom šetnje dugo njuška i vrti se u krug prije nego što obavi nuždu, ne mora da znači da samo traži zgodno mjesto.

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Stojite na kiši i jedva čekate da se sa psom vratite kući, ali on ima druge planove? Prije nego što pomislite da vam to radi u inat, važno je da bolje upoznate njegovo ponašanje. Brojni stručnjaci za ponašanje životinja objašnjavaju da okretanje u krug prije obavljanja nužde nije bez razloga.

Kada sljedeći put izađete u šetnju, a vaš pas ne žuri da obavi nuždu, nemojte da ga požurujete niti da vičete na njega. Dajte mu vremena. Psi, bez obzira na uzrast i pol, često traže mjesto koje im odgovara. Zato mogu dugo da njuškaju, a zatim da se nekoliko puta okrenu u krug.

Za pse je ostavljanje izmeta na određenom mjestu i način prenošenja informacija drugim psima. Oni te informacije dobijaju njuhom. Kada vaš pas uporno njuška jedno mjesto, moguće je da istražuje mirise koje su tamo ostavili drugi psi.

Vidi opis Da li vaš pas kruži i njuška prije nego što obavi nuždu? Ne požurujte ga, razlog nije samo "zgodno mjesto" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kuznetsov Alexey/Shutterstock Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: andysavchenko/Shutterstock Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Sue Thatcher/Shutterstock Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Wirestock Creators/Shutterstock Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Ignacy Sedlak/Shutterstock Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: ernestos vitouladitis/Shutterstock Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Vita Sorokina/Shutterstock Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Thomas B Lee/Shutterstock Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Anton Pentegov/Shutterstock Br. slika: 9 9 / 9 AD

Zašto se pas vrti prije obavljanja nužde?

Uz okretanje u krug, psi ponekad tapkaju i grebu šapama po zemlji. Tako mogu da pripreme mjesto i uklone ono što im smeta, poput grančica ili guste trave.

Pojedini psi, osim toga, nerado obavljaju nuždu na nepoznatom mjestu i radije biraju mjesta na koja su navikli još kao štenci.

(MONDO)