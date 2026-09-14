5 rasa pasa koje obožavaju hladno vrijeme: Gusto krzno štiti ih i od velikog minusa

Ove rase pasa najbolje se osjećaju kada temperature padnu.

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Dok pojedini psi tokom hladnijih dana najradije borave na toplom, druge rase mnogo su bolje prilagođene niskim temperaturama. Važnu ulogu u tome imaju njihovo porijeklo, građa tijela, a prije svega gusta dlaka. Među najpoznatijim ljubiteljima hladnije klime nalazi se ovih pet rasa:

1. Sibirski haski

Sibirski haski je jedna od prvih rasa koje nam padnu na pamet kada pomislimo na snijeg i niske temperature. Potiče iz sjeveroistočne Azije, gdje su njegovi preci živjeli i radili u veoma hladnim uslovima. Gusta, dvoslojna dlaka pruža mu dobru zaštitu od hladnoće.

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Haskiji su veoma aktivni i izdržljivi psi, pa tokom hladnijeg vremena mogu istinski da uživaju u dugim šetnjama i drugim aktivnostima. Mnogo više opreza potrebno je tokom vrelih ljetnih mjeseci, kada im treba obezbijediti hlad, dovoljno vode i izbjegavati veće napore u najtoplijem dijelu dana.

2. Aljaski malamut

I aljaski malamut je uzgajan za život i rad u teškim uslovima na sjeveru. Riječ je o velikom i snažnom psu sa izuzetno gustom, dvoslojnom dlakom koja ga dobro štiti od niskih temperatura. Malamuti su u prošlosti, između ostalog, pomagali u vuči teških sanki.

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Zbog svog porijekla, mnogi pripadnici ove rase odlično se osjećaju po hladnom vremenu. Energični su i potrebno im je redovno kretanje, pa zimske šetnje za njih mogu da predstavljaju pravo zadovoljstvo. Njihova gusta dlaka zahtijeva redovnu njegu, naročito u periodima intenzivnog linjanja.

3. Samojed

Prepoznatljivo bijelo krzno samojeda nije samo njegova estetska osobina. Ova rasa potiče iz hladnih predjela Sibira, a njena gusta, dvoslojna dlaka predstavlja prilagođavanje životu na niskim temperaturama. Samojedi su tokom istorije obavljali različite poslove i živjeli u bliskom kontaktu sa ljudima.

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Ovim druželjubivim i živahnim psima obično je potrebno mnogo kretanja, pa im hladniji dani pružaju odlične uslove za aktivnosti na otvorenom. Zbog obilnog krzna mogu teže da podnose visoke temperature, zbog čega vlasnici tokom ljeta moraju posebno da vode računa o opasnosti od pregrijavanja.

4. Bernski planinski pas

Bernski planinski pas potiče iz Švajcarske, gdje se tradicionalno koristio kao radni pas na farmama. Njegova duga i gusta, dvoslojna dlaka pomaže mu da podnese hladnije vremenske uslove, zbog čega se mnogi pripadnici ove rase dobro osjećaju tokom zimskih šetnji.

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Iako je riječ o velikom i snažnom psu, uglavnom mu nije potrebna toliko intenzivna fizička aktivnost kao nekim sjevernim radnim rasama. Ipak, neophodni su mu svakodnevno kretanje i dovoljno vremena na otvorenom. Zbog gustog krzna potreban je znatno veći oprez kada su temperature visoke.

5. Njufaundlend

Njufaundlend potiče sa kanadskog ostrva Njufaundlend, gdje su ovi veliki psi prvenstveno pomagali ribarima. Njihova gusta, vodootporna i dvoslojna dlaka štiti ih od hladnog i vlažnog okruženja. Ovi psi su ujedno izuzetno dobri plivači.

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Zbog veličine i obilnog krzna, njufaundlendi uglavnom bolje podnose hladno nego toplo vrijeme. To, međutim, ne znači da bilo koji pas može neograničeno da boravi napolju na veoma niskim temperaturama. Na otpornost prema hladnoći utiču i starost, zdravstveno stanje, fizička kondicija i individualne osobine psa, zbog čega uvijek treba pratiti znakove koji ukazuju na to da mu postaje previše hladno.

(MONDO)