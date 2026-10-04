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Zaboravite na masivne fotelje, novi modeli su idealni za mali stan: Izgledaju moderno i skupo, a čisti se lakše

Zaboravite na masivne fotelje, novi modeli su idealni za mali stan: Izgledaju moderno i skupo, a čisti se lakše

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Ako tražite fotelje za dnevnu sobu, ne kupujte klasične, masivne modele, sad je u modi nešto sasvim drugo.

Moderne fotelje koje ne zauzimaju previše prostora Izvor: Shutterstock

Dizajn enterijera je rekao “zbogom” teškim, glomaznim foteljama u koje utonete tako da više ne možete da ustanete, a potrebne su bar tri osobe da ih pomjere s mjesta.Ako ste skorije bili u salonima namještaja, primijetili ste da ima i novih modela koji su pravo osvježenje.

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Moderni i mali stanovi traže komade koji dišu. Umjesto teškog namještaja koji vizuelno guši prostor i skuplja prašinu, na scenu su stupile svedene, elegantne siluete koje prostor čine vizuelno većim, a dom luksuznijim.

Tradicionalne fotelje imale su jednu veliku manu – trećinu njihove širine zauzimale su masivne, sunđeraste stranice. Kada to saberete, dobijate komad namještaja koji zauzima previše mjesta, a nudi srazmjerno malo korisne površine za sjedenje.

Vodeći svjetski dizajneri enterijera okrenuli su se takozvanom statement pristupu: fotelja više nije glomazno "ostrvo" za sejdenje, već skulpturalni komad koji unosi moderan efekat u sobu, a pritom ostaje lagan i pokretan.

Moderne fotelje koje su sada hit

Rotirajuće klupske fotelje (Swivel chairs): Sakrivena baza koja omogućava rotaciju za 360 stepeni postala je hit u modernim stanovima. Bez napora se okrećete od televizora ka sagovorniku ili prozoru, nema struganja nogara po parketu i pomijeranja tepiha. Izgledaju minimalistički, a nude maksimalan komfor.

moderna fotelja
Izvor: Shutterstock

Organik fotelje bez naslona za ruke (“jastuk” modeli): Niske, oble linije koje podsjećaju na udobne podne jastuke. Odsustvo klasičnih naslona za ruke otvara prostor, propušta svjetlost i čini da dnevna soba djeluje znatno prostranije i prozračnije.

moderna bež fotelja
Izvor: Promo / Wayfair

Osim bolje estetike, ovi novi modeli su i mnogo praktičniji. Zahvaljujući visokim, tankim metalnim ili drvenim nogarima ili niskom profilu koji ne zatvara uglove, ispod njih nesmetano prolaze robotski usisivači. Nema više guranja i teškog čišćenja nepristupačnih dijelova poda ispod fotelje.

Kupci sve više biraju ove prozračne, lagane alternative jer shvataju suštinu modernog stanovanja: luksuz više nije u tome koliko vam je komad namještaja velik, već koliko vam lakoća i elegancija tog komada olakšavaju svakodnevni život.

U galeriji pogledajte i druge moderne fotelje.

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Tagovi

uređenje doma fotelja namještaj

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