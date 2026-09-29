Trpezarijski sto više nije samo za obroke: Kako izabrati model koji služi i za rad, druženje i svakodnevni život

Danas se trpezarijski sto upotrebljava za obroke, kao i ranije, ali uz proširenje njegove namjene na rad, povremena druženja i praktičnu upotrebu tokom svakog dana.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Nekada se čini da su stvari ranije bile jednostavnije. Sto se postavljao između kuhinje i dnevne sobe i koristio se pretežno za doručak, ručak i večeru. Danas trpezarijski stolovi imaju mnogo širu namjenu: za njima se pije prva jutarnja kafa, potom se postavlja laptop, rješavaju se domaći zadaci, igra se i druži se. Sve više postaju aktivni dio doma.

U malim stanovima je taj fenomen još izraženiji. U njima nema mjesta za posebnu radnu sobu ili veći trpezarijski sto, pa se pribjegava praktičnim rješenjima. Trpezarija se pretvara u multifunkcionalnu prostoriju u kojoj se, za istim stolom, jede, radi, druži, razgovara i planiraju se porodične obaveze. Danas je glavno pitanje pri kupovini šta će se za tim stolom dešavati tokom cijelog dana.

Sto kao mjesto oko kog se organizuje svakodnevica

Funkcija ovog uobičajenog komada u svakom domu je danas znatno drugačija nego ranije. Danas se trpezarijski sto upotrebljava za obroke, kao i ranije, ali uz proširenje njegove namjene na rad, povremena druženja i praktičnu upotrebu tokom svakog dana (na primjer za odlaganje stvari, izradu domaćih zadataka, kao dodatni prostor za pripremu obroka i slično tome).

Da bi takav multifunkcionalni sto bio zgodan svim ukućanima, on treba da ispuni nekoliko kriterijuma. Ako se jedan isti sto koristi za obroke, rad od kuće i porodična okupljanja, trpezarijski stolovi za svakodnevnu upotrebu treba da budu stabilni da bi izdržali intenzivno korišćenje, dovoljno prostrani da svi mogu da se rasporede oko njih i jednostavni za održavanje kada dođe do čišćenja i spremanja.

Uz to je poželjno da za njim ima dovoljno mjesta za sve ukućane ukoliko svako želi da se bavi svojim aktivnostima za stolom. Na prostranijem stolu moguće je ručati, a potom se rasporediti tako da istovremeno roditelji mogu za njim da rade dok se djeca bave svojim domaćim zadacima. Tako ćete provoditi i više korisnog vremena zajedno.

skandinavski stil sto i stolica

Izvor: Shutterstock

Prava dimenzija je važnija od samog izgleda

Umjesto da se “zatrčite” i kupite prvi sto koji vam se sviđa, razmislite o tome kako ćete ga u budućnosti koristiti i procijenite slobodnu površinu u kući. Ako vam je on potreban za sve ovo što smo gore naveli, odnosno ako ste višečlana porodica sa različitim potrebama, mnogo je važnije da dobro ocijenite kojih proporcija bi sto trebalo da bude.

Za četiri osobe često je dovoljan pravougaoni sto dužine oko 120 cm, dok kod okruglih modela treba gledati prečnik i raspored nogu kako bi svi imali dovoljno prostora. Ako često primate goste ili vam je potrebno šest mjesta, praktičniji su modeli dužine približno 160 do 180 cm ili rasklopive varijante koje se po potrebi mogu proširiti.

Kod višečlanih porodica ima smisla razmotriti nešto veći ili rasklopivi model, naročito ako se za stolom istovremeno jede, radi i uči. Neće se uvijek desiti da svi u isto vrijeme sjedite za njim, ali je važno da u situacijama kada je potrebno svi mogu lagodno da se rasporede oko stola. Prije kupovine iscrtajte na podu šemu stola i stolica da biste vidjeli koliko će određeni model zauzeti mjesta i koliko će slobodnog prostora ostati za izvlačenje stolica.

Oblik stola treba da prati raspored prostorije

Trpezarijski stolovi se prave u različitim dimenzijama i oblicima. Čak i kada ste odabrali one prave, ne mora da znači da će vam oblik stola odgovarati u svakodnevnim okolnostima.

Pravougaoni stolovi: Prikladni su za većinu domaćinstava, bez obzira na broj članova. Uklapaju se u većinu trpezarija (posebno u pravougaone i duže prostorije), obezbjeđuju više sjedećih mjesta, imaju više korisne površine, a posebno su korisni komadi koji se mogu proširiti ukoliko prilike to zahtjevaju.

Prikladni su za većinu domaćinstava, bez obzira na broj članova. Uklapaju se u većinu trpezarija (posebno u pravougaone i duže prostorije), obezbjeđuju više sjedećih mjesta, imaju više korisne površine, a posebno su korisni komadi koji se mogu proširiti ukoliko prilike to zahtjevaju. Okrugli stolovi: Moderni su, lijepi i elegantni, ali sa njima treba biti pažljiv kada je u pitanju veličina. Veći modeli mogu najčešće da prime šest osoba, što može da bude problem kada treba da smjestite više ljudi za njega (ako se model ne rasklapa). Za četvoročlanu porodicu oni “rade dobar posao”. Recimo, dok radite za stolom, djeca mogu pored vas da rješavaju domaće zadatke: jedni drugima ste bliže, te je zgodnije prebacivati se s aktivnosti na aktivnost. Imajte u vidu da za veći okrugli model treba više mjesta i da nije idealan za manje stanove.

Moderni su, lijepi i elegantni, ali sa njima treba biti pažljiv kada je u pitanju veličina. Veći modeli mogu najčešće da prime šest osoba, što može da bude problem kada treba da smjestite više ljudi za njega (ako se model ne rasklapa). Za četvoročlanu porodicu oni “rade dobar posao”. Recimo, dok radite za stolom, djeca mogu pored vas da rješavaju domaće zadatke: jedni drugima ste bliže, te je zgodnije prebacivati se s aktivnosti na aktivnost. Imajte u vidu da za veći okrugli model treba više mjesta i da nije idealan za manje stanove. Rasklopivi stolovi: Pogodak su u zonama za ručavanje u kojima nema mnogo mjesta i ukoliko je samo povremeno potrebno napraviti više prostora za goste, za rad ili za neke druge potrebe. Ako nema potrebe da sto bude raširen više od nekoliko puta mjesečno, sa rasklopivom varijantom ćete svakako uštedeti kvadrate tokom ostalih dana.

Ako sto i stolice kupujete odvojeno, korisno je unapred razmisliti kako uskladiti sto i stolice prema visini, proporcijama, materijalu i stilu, jer dobra kombinacija treba da bude i vizuelno skladna i praktična za svakodnevno korišćenje.

Usklađivanje odvojeno kupljenih elemenata se može izvesti na više načina: povezivanjem boje drveta, istih ili sličnih materijala, nijansi boja ili oblika nogu. Izbor je na vama. Međutim, ne zaboravite da proverite proporcije stola i stolica pre konačnog uklapanja. Veće stolice sa rukonaslonima zauzimaju najviše mesta, a jednostavni modeli su najkompaktniji. Ono što treba da postignete je da stolice mogu da se izvuku, da ih ima u dovoljnom broju i da za sto svi zajedno možete da sednete bez poteškoća, udaranja i guranja.

Najbolji sto za vas će biti onaj za koji možete svi da sednete i jedete zajedno, radite ili se družite. To znači da ste se opredelili za prilagodljiv model koji može da isprati vaš životni ritam i sve situacije koje se svakog dana smenjuju u domaćinstvu. Tada će sto postati više od jednog običnog elementa u kući; postaće mesto oko kojeg možete da organizujete svoj život.

(Mondo)