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Pileće šnicle u satarašu za manje od sat vremena: Meso prvo kratko propržite, a onda ukrčkajte sa povrćem

Pileće šnicle u satarašu za manje od sat vremena: Meso prvo kratko propržite, a onda ukrčkajte sa povrćem

Izvor Stvar ukusa
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Pripremite ukusne pileće šnicle u satarašu, jednostavno jelo koje se brzo sprema i savršeno se slaže sa hljebom ili pire krompirom.

Recept za pileće šnicle u satarašu Izvor: Shutterstock

Pileće šnicle ne moraju uvijek da se spremaju na isti način. Kada se proprženo meso prekrije paradajzom, paprikom, lukom i šargarepom, pa se sve zajedno lagano dinsta, povrće pusti sok i napravi ukusan sos.

Tako se dobije jednostavan ručak iz jednog tiganja, uz koji su dovolјni samo hljeb, pire krompir ili pirinač.

Osnovne informacije

  • Kuhinja: domaća
  • Kategorija: kuvano jelo
  • Porcije / količina: 4
  • Energetska vrijednost po porciji: 400 kcal
  • Vrijeme pripreme: 15 min
  • Vrijeme termičke obrade: 40 min
  • Ukupno vrijeme: 55 min

Sastojci

  • 500 g pilećih šnicli
  • malo brašna
  • so, biber i mješavina začina po ukusu
  • malo ulja
  • 1 veći paradajz
  • 2 crvene paprike
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 šargarepa

Priprema

Korak 1: Pripremite pileće šnicle

Pileće šnicle tanko izlupajte tučkom za meso kako bi se ravnomerno ispekle i bile mekše. Posolite ih i začinite biberom, pa sa obje strane uvaljajte u tanki sloj brašna.

Korak 2: Propržite meso

U dubljem tiganju zagrijte malo ulja. Spustite šnicle i kratko ih propržite sa obe strane, tek toliko da dobiju laganu zlatnu koricu.

Korak 3: Pripremite povrće

Dok se meso prži, operite i očistite povrće. Crni luk i paprike isecite na tanke trakice ili manje komade, šargarepu na kolutove, a paradajz na kockice.

Korak 4: Prekrijte meso povrćem

Preko proprženih pilećih šnicli rasporedite luk, paprike, šargarepu i paradajz. Sve pospite mešavinom začina i dodatno posolite i pobiberite po ukusu.

Korak 5: Krčkajte na tihoj vatri

Poklopite tiganj i ostavite da se jelo lagano dinsta oko 40 minuta. Povrće će tokom kuvanja pustiti sok, koji će se pomešati sa brašnom sa mesa i napraviti ukusan, gusti sos. Po potrebi tokom dinstanja proverite da li ima dovoljno tečnosti i dodajte malo vode ako je potrebno.

Korak 6: Poslužite

Kada meso potpuno omekša, a povrće se raskuva i sjedini u sos, sklonite tiganj sa šporeta. Pileće šnicle poslužite tople, prelivene satarašem.

Dodatni savet:

Ako je sataraš na kraju previše rijedak, skinite poklopac i ostavite jelo još nekoliko minuta da višak tečnosti ispari.

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Tagovi

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