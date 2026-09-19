Pileće šnicle u satarašu za manje od sat vremena: Meso prvo kratko propržite, a onda ukrčkajte sa povrćem

Pripremite ukusne pileće šnicle u satarašu, jednostavno jelo koje se brzo sprema i savršeno se slaže sa hljebom ili pire krompirom.
Pileće šnicle ne moraju uvijek da se spremaju na isti način. Kada se proprženo meso prekrije paradajzom, paprikom, lukom i šargarepom, pa se sve zajedno lagano dinsta, povrće pusti sok i napravi ukusan sos.
Tako se dobije jednostavan ručak iz jednog tiganja, uz koji su dovolјni samo hljeb, pire krompir ili pirinač.
Osnovne informacije
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: kuvano jelo
- Porcije / količina: 4
- Energetska vrijednost po porciji: 400 kcal
- Vrijeme pripreme: 15 min
- Vrijeme termičke obrade: 40 min
- Ukupno vrijeme: 55 min
Sastojci
- 500 g pilećih šnicli
- malo brašna
- so, biber i mješavina začina po ukusu
- malo ulja
- 1 veći paradajz
- 2 crvene paprike
- 1 glavica crnog luka
- 1 šargarepa
Priprema
Korak 1: Pripremite pileće šnicle
Pileće šnicle tanko izlupajte tučkom za meso kako bi se ravnomerno ispekle i bile mekše. Posolite ih i začinite biberom, pa sa obje strane uvaljajte u tanki sloj brašna.
Korak 2: Propržite meso
U dubljem tiganju zagrijte malo ulja. Spustite šnicle i kratko ih propržite sa obe strane, tek toliko da dobiju laganu zlatnu koricu.
Korak 3: Pripremite povrće
Dok se meso prži, operite i očistite povrće. Crni luk i paprike isecite na tanke trakice ili manje komade, šargarepu na kolutove, a paradajz na kockice.
Korak 4: Prekrijte meso povrćem
Preko proprženih pilećih šnicli rasporedite luk, paprike, šargarepu i paradajz. Sve pospite mešavinom začina i dodatno posolite i pobiberite po ukusu.
Korak 5: Krčkajte na tihoj vatri
Poklopite tiganj i ostavite da se jelo lagano dinsta oko 40 minuta. Povrće će tokom kuvanja pustiti sok, koji će se pomešati sa brašnom sa mesa i napraviti ukusan, gusti sos. Po potrebi tokom dinstanja proverite da li ima dovoljno tečnosti i dodajte malo vode ako je potrebno.
Korak 6: Poslužite
Kada meso potpuno omekša, a povrće se raskuva i sjedini u sos, sklonite tiganj sa šporeta. Pileće šnicle poslužite tople, prelivene satarašem.
Dodatni savet:
Ako je sataraš na kraju previše rijedak, skinite poklopac i ostavite jelo još nekoliko minuta da višak tečnosti ispari.