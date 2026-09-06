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Grčke lepinje punjene sirom i šunkom: Gotove su prije nego što se kafa ohladi

Grčke lepinje punjene sirom i šunkom: Gotove su prije nego što se kafa ohladi

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Uživajte u toplim grčkim lepinjama sa jogurtom, koje se brzo pripremaju i punjene su šunkom i sirom.

Grčke lepinje punjene sirom i šunkom Izvor: Shutterstock

Kada želite nešto brzo, toplo i zasitno, ove grčke lepinje sa jogurtom mogu da budu odličan izbor. Tijesto se pravi bez kvasca, ne mora da odmara niti da narasta, već se odmah razvija, puni sirom i šunkom i peče u tiganju.

Spolja dobijaju finu, zapečenu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana zahvaljujući grčkom jogurtu. Za pripremu je potrebno svega nekoliko osnovnih sastojaka, pa su zgodne za doručak, večeru ili užinu kada nemate mnogo vremena za kuvanje.

Sastojci:

350 ml grčkog jogurta
300 g brašna
5–6 kašika maslinovog ulja
1 ravna kašičica soli
1 kesica praška za pecivo
100 g sira
100 g šunke

Priprema:

U veću činiju sipajte grčki jogurt, dodajte so, prašak za pecivo i maslinovo ulje, pa promiješajte. Postepeno ubacujte brašno i mijesite dok ne dobijete mekano tijesto koje se lako oblikuje.

Dodatni savjet:

Dobro zatvorite ivice. Tako će sir ostati unutar tijesta tokom pečenja.

Prebacite tijesto na blago pobrašnjenu radnu površinu i razvijte ga na debljinu od oko pola centimetra. Presijecite ga na dva približno jednaka dijela.

Na jedan dio tijesta poređajte listove sira i šunke, ostavljajući malo prostora uz ivice. Preko stavite drugi dio tijesta i blago pritisnite krajeve kako bi se nadjev zatvorio.

Nožem isijecite tijesto na kvadrate. Zagrijte tiganj na srednjoj temperaturi i pecite lepinje oko 4 minuta sa jedne strane. Zatim ih okrenite i pecite još oko 4 minuta, dok obe strane ne postanu lijepo zlatne i hrskave.

Poslužite ih tople.

(Stvar ukusa/Mondo)

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