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Čim malo zahladi, vadimo ih iz ormara: Ovih 5 stvari svi zaborave da operu prije korišćenja

Čim malo zahladi, vadimo ih iz ormara: Ovih 5 stvari svi zaborave da operu prije korišćenja

Autor Mihajlo Popović
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Neke stvari mjesecima stoje u plakarima i kutijama, i čekaju hladne mjesece da ih opet izvadimo, ali prije korišćenja neophodno ih je malo osvježiti.

Ovih 5 stvari svi zaborave da operu prije korišćenja Izvor: Shutterstock

Kada stignu prvi hladniji dani, iz ormara počinjemo da vadimo sve ono što smo mjesecima sklanjali - toplu ćebad, jastuke, pidžame, šalove i druge stvari koje nam tokom ljeta nisu bile potrebne. Iako ih često odložimo oprane i uredno složene, to ne znači da ih na jesen možemo samo izvaditi i odmah koristiti.

Tokom višemjesečnog stajanja u ormaru ili kutiji na njima se mogu nakupiti prašina, mirisi iz prostora i sitne čestice koje su se zadržale u tkanini. Zato je dobro da neke stvari pre ponovne upotrebe operemo ili barem dobro osvježimo.

1. Ćebad i prekrivači

Ovo često samo složimo i sklonimo do jeseni. Operite ih prema uputstvu sa etikete, a zatim ih potpuno osušite prije vraćanja na krevet ili kauč.

2. Dekorativni jastuci i njihove navlake

Jastuke u dnevnoj sobi često ne primjećujemo kada čistimo, ali upravo oni mjesecima skupljaju prašinu. Navlake operite, a jastuke koji ne mogu u mašinu dobro provjetrite i usisajte ako to njihov materijal podnosi.

3. Zimske pidžame

Ovo je baš ona stvar koju izvadimo iz fioke i odmah obučemo jer smo zaboravili koliko je dugo stajala. Ako je pidžama mjesecima bila sklonjena, najbolje je da je operete prije prvog nošenja.

4. Šalovi i kape

Često ih tokom proljeća samo sklonimo sa strane i potpuno zaboravimo do sljedeće hladne sezone. Prije nego što ponovo završe oko vrata i na glavi, provjerite etiketu i operite ih.

Kapa, šal i rukavice
Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

5. Zavjese i topliji tekstil u domu

Sa prvim hladnim danima često vraćamo teže zavjese, stolnjake, prekrivače i druge tekstilne dekorativne detalje koje ljeti sklanjamo. Ako su mjesecima stajali spakovani, sada je dobar trenutak da ih operemo, dobro osušimo i tek onda vratimo u prostor.

(Mondo)

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