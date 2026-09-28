Čim malo zahladi, vadimo ih iz ormara: Ovih 5 stvari svi zaborave da operu prije korišćenja

Neke stvari mjesecima stoje u plakarima i kutijama, i čekaju hladne mjesece da ih opet izvadimo, ali prije korišćenja neophodno ih je malo osvježiti.
Kada stignu prvi hladniji dani, iz ormara počinjemo da vadimo sve ono što smo mjesecima sklanjali - toplu ćebad, jastuke, pidžame, šalove i druge stvari koje nam tokom ljeta nisu bile potrebne. Iako ih često odložimo oprane i uredno složene, to ne znači da ih na jesen možemo samo izvaditi i odmah koristiti.
Tokom višemjesečnog stajanja u ormaru ili kutiji na njima se mogu nakupiti prašina, mirisi iz prostora i sitne čestice koje su se zadržale u tkanini. Zato je dobro da neke stvari pre ponovne upotrebe operemo ili barem dobro osvježimo.
1. Ćebad i prekrivači
Ovo često samo složimo i sklonimo do jeseni. Operite ih prema uputstvu sa etikete, a zatim ih potpuno osušite prije vraćanja na krevet ili kauč.
2. Dekorativni jastuci i njihove navlake
Jastuke u dnevnoj sobi često ne primjećujemo kada čistimo, ali upravo oni mjesecima skupljaju prašinu. Navlake operite, a jastuke koji ne mogu u mašinu dobro provjetrite i usisajte ako to njihov materijal podnosi.
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Dnevna soba
Dnevna soba
Jastuci sa resama
Jastuci sa resama
Jesenji jastuci
ukrasno ćebe
3. Zimske pidžame
Ovo je baš ona stvar koju izvadimo iz fioke i odmah obučemo jer smo zaboravili koliko je dugo stajala. Ako je pidžama mjesecima bila sklonjena, najbolje je da je operete prije prvog nošenja.
4. Šalovi i kape
Često ih tokom proljeća samo sklonimo sa strane i potpuno zaboravimo do sljedeće hladne sezone. Prije nego što ponovo završe oko vrata i na glavi, provjerite etiketu i operite ih.
5. Zavjese i topliji tekstil u domu
Sa prvim hladnim danima često vraćamo teže zavjese, stolnjake, prekrivače i druge tekstilne dekorativne detalje koje ljeti sklanjamo. Ako su mjesecima stajali spakovani, sada je dobar trenutak da ih operemo, dobro osušimo i tek onda vratimo u prostor.
(Mondo)