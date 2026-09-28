Neke stvari mjesecima stoje u plakarima i kutijama, i čekaju hladne mjesece da ih opet izvadimo, ali prije korišćenja neophodno ih je malo osvježiti.

Izvor: Shutterstock

Kada stignu prvi hladniji dani, iz ormara počinjemo da vadimo sve ono što smo mjesecima sklanjali - toplu ćebad, jastuke, pidžame, šalove i druge stvari koje nam tokom ljeta nisu bile potrebne. Iako ih često odložimo oprane i uredno složene, to ne znači da ih na jesen možemo samo izvaditi i odmah koristiti.

Tokom višemjesečnog stajanja u ormaru ili kutiji na njima se mogu nakupiti prašina, mirisi iz prostora i sitne čestice koje su se zadržale u tkanini. Zato je dobro da neke stvari pre ponovne upotrebe operemo ili barem dobro osvježimo.

1. Ćebad i prekrivači

Ovo često samo složimo i sklonimo do jeseni. Operite ih prema uputstvu sa etikete, a zatim ih potpuno osušite prije vraćanja na krevet ili kauč.

2. Dekorativni jastuci i njihove navlake

Jastuke u dnevnoj sobi često ne primjećujemo kada čistimo, ali upravo oni mjesecima skupljaju prašinu. Navlake operite, a jastuke koji ne mogu u mašinu dobro provjetrite i usisajte ako to njihov materijal podnosi.

Vidi opis Čim malo zahladi, vadimo ih iz ormara: Ovih 5 stvari svi zaborave da operu prije korišćenja Dnevna soba Dnevna soba Jastuci sa resama Jastuci sa resama Jesenji jastuci ukrasno ćebe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: V1ktoria/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YWSDDD/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Towfiqu ahamed barbhuiya/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Foto: Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Foto: Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Aleksey Matrenin/Shutterstock Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Karen Culp/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Tetiana Shumbasova/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

3. Zimske pidžame

Ovo je baš ona stvar koju izvadimo iz fioke i odmah obučemo jer smo zaboravili koliko je dugo stajala. Ako je pidžama mjesecima bila sklonjena, najbolje je da je operete prije prvog nošenja.

4. Šalovi i kape

Često ih tokom proljeća samo sklonimo sa strane i potpuno zaboravimo do sljedeće hladne sezone. Prije nego što ponovo završe oko vrata i na glavi, provjerite etiketu i operite ih.

Kapa, šal i rukavice

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

5. Zavjese i topliji tekstil u domu

Sa prvim hladnim danima često vraćamo teže zavjese, stolnjake, prekrivače i druge tekstilne dekorativne detalje koje ljeti sklanjamo. Ako su mjesecima stajali spakovani, sada je dobar trenutak da ih operemo, dobro osušimo i tek onda vratimo u prostor.

(Mondo)