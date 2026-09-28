Sezona gripa samo što nije počela: 3 najvažnije stvari koje treba sada da uradite da sačuvate zdravlje

Ojačajte imunitet pred sezonu gripa uz prave mjere prevencije i najefikasniju zaštitu.

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Jesen je počela, a ona sa sobom neizbježno donosi sezonu virusa i gripa. To se ne može izbjeći jednim potezom, ali ono što možemo da uradimo jeste da se potrudimo da je dočekamo spremniji. O tome posebno treba da razmišljaju osobe koje pripadaju osjetljivim i rizičnim grupama.

Kada kažemo imunitet, prva misao mnogih su suplementi za njegovo jačanje. Međutim, važno je da znamo da ne postoji nikakva magična pilula koja će čarobnim štapićem stvoriti štit od virusa oko vas. Uz adekvatnu suplementaciju, važno je da ne preskačete navike koje su ključne za snažan imunitet i otporan organizam. To su dobre, stare osnove - dovoljno sna, raznovrsna ishrana, redovno kretanje, odmor i dobra higijena ruku, koja je nezamjenjiva u prevenciji virusa.

Pridržavati se takozvane "respiratorne higijene" - izbjegavajte bliske kontakte sa osobama koje imaju simptome i ostanite kod kuće ako se razbolite.

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Posebno ima smisla obratiti pažnju na zatvorene prostorije u kojima tokom hladnijih mjeseci provodimo mnogo više vremena. Redovno provjetravanje, uz izbjegavanje dugog boravka u zagušljivom prostoru, jednostavna je navika koju možemo uvesti odmah, a koja može mnogo da pomogne.

Ako razmišljate o vakcinaciji, sada je pravi trenutak da se raspitate o dostupnosti i o tome da li se ona preporučuje za vas ili članove porodice. Vakcina protiv gripa najefikasniji i najbezbjedniji vid individualne i kolektivne zaštite, a cilj vakcinacije je da smanji oboljevanje, smrtnost i prenošenje virusa.

Važno je znati da se zaštita od virusa vakcinacijom ne stvara istog dana, već je potrebno oko dvije do tri nedjelje da se razvije imunitet nakon vakcinacije, zbog čega nema smisla čekati intenzivno širenje virusa.

(Mondo)