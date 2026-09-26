Koja kilaža je normalna poslije 65. godine: Broj nije toliko važan, obratite pažnju na 3 stvari

Kada se dođe do određenih godina, brojka na vagi više nije tako važna, koliko ono na šta zapravo upućuje.

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Celog života slušamo da je manje kilograma gotovo uvijek bolje i da višak težine treba skinuti čim se pojavi. Međutim, sa godinama se odnos prema tjelesnoj težini mijenja, pa poslije 65. godine broj na vagi nije jedino na šta treba obratiti pažnju.

Za starije osobe posebno su važni očuvanje mišićne mase, snaga, pokretljivost i stabilna tjelesna težina. Zbog toga ljekari više pažnje posvećuju i drugoj krajnosti - gubitku kilograma koji se događa bez namjere.

Šta se mijenja sa godinama?

Jedna od najvažnijih promjena jeste gubitak mišićne mase. Mišići prirodno počinju da se smanjuju sa godinama, a taj proces može da se ubrza u starijem dobu.

Problem je u tome što vaga ne pokazuje šta se zapravo događa u tijelu. Dvoje ljudi može imati istu tjelesnu težinu, a potpuno drugačiji odnos mišića i masnog tkiva.

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Zato održavanje mišića postaje posebno važno. Oni nisu zaduženi samo za snagu i kretanje, već imaju važnu ulogu i u održavanju stabilnosti i sposobnosti organizma da se izbori sa bolešću i oporavi nakon zdravstvenih problema.

Kod starijih osoba umjereno viša tjelesna težina u nekim istraživanjima povezana je sa povoljnijim ishodima nego veoma niska težina. Ova pojava se u medicinskoj literaturi često razmatra kroz takozvani „paradoks gojaznosti“, ali to ne znači da gojaznost postaje bezopasna u starosti.

Teška gojaznost i dalje nosi zdravstvene rizike, dok se kod starijih osoba posebna pažnja posvećuje tome da se ne izgubi previše mišića i tjelesne snage.

Zašto naglo mršavljenje može da bude problem?

Ako starija osoba izgubi kilograme bez dijete i bez namjere da smrša, to ne bi trebalo automatski pripisivati godinama.

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Nenamjerni gubitak težine može biti praćen gubitkom mišića, slabošću, većim rizikom od padova i sporijim oporavkom. Zato je važno otkriti zbog čega do njega dolazi.

Posebno obratite pažnju ako se težina primjetno smanjuje tokom nekoliko mjeseci, a osoba nije mijenjala ishranu niti pokušavala da smrša. U tom slučaju razgovor sa ljekarom ne bi trebalo odlagati.

Zbog čega stariji ljudi jedu manje?

Razlozi mogu biti sasvim svakodnevni, ali se vremenom mogu nagomilati. Promjene ukusa i mirisa mogu učiniti hranu manje privlačnom, pa se apetit smanjuje.

Problemi sa zubima i žvakanjem mogu dovesti do toga da osoba izbjegava meso, svježe povrće, voće i druge namirnice koje zahtijevaju više žvakanja.

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Život sam takođe može uticati na ishranu. Osoba koja živi sama može izgubiti motivaciju da svakodnevno kuva i početi da bira jednostavne obroke koji nisu dovoljno hranljivi.

Na apetit mogu uticati i pojedina zdravstvena stanja i lijekovi, zbog čega je važno razgovarati sa ljekarom ako se pojave veće promjene u ishrani ili tjelesnoj težini.

Poslije 65. godine nije važan samo broj na vagi

Ne postoji jedna idealna tjelesna težina koja važi za sve osobe starije od 65 godina. Zbog toga je korisnije posmatrati nekoliko stvari. Stabilnost težine je jedna od njih. Ako se tjelesna težina godinama ne mijenja značajno, to je važna informacija. Zato povremeno mjerenje može pomoći da se na vrijeme primjeti neočekivana promjena.

Mišićna masa je takođe veoma važna. Cilj nije samo imati određeni broj kilograma, već sačuvati snagu i sposobnost za svakodnevne aktivnosti.

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A upravo je funkcionalnost jedan od najboljih pokazatelja. Koliko lako osoba ustaje sa stolice? Može li da hoda bez većih poteškoća? Može li da nosi namirnice ili obavlja uobičajene kućne poslove?

Sve to govori mnogo više o fizičkoj snazi nego sama cifra koju pokazuje vaga.

Kako sačuvati snagu u starijem dobu?

Ishrana i fizička aktivnost imaju važnu ulogu u očuvanju mišića. Proteini su neophodni za održavanje mišićnog tkiva, pa u ishrani treba da budu zastupljene namirnice poput mesa, ribe, jaja, mliječnih proizvoda i mahunarki. Količina koja je odgovarajuća zavisi od zdravstvenog stanja, pa kod osoba sa određenim bolestima treba pratiti savjet ljekara.

Važne su i vježbe snage. One ne moraju da podrazumijevaju teretanu ili velike tegove - jednostavne vježbe poput ustajanja sa stolice, vježbi sa sopstvenom težinom ili laganih tegova mogu biti dio programa prilagođenog mogućnostima osobe.

Ako postoje zdravstveni problemi, vježbanje je najbolje prilagoditi uz savjet ljekara ili stručnog lica.

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I ne treba zaboraviti na zube i oralno zdravlje. Bol, nedostatak zuba ili problemi sa protezama mogu značajno promijeniti način ishrane i dovesti do toga da osoba nesvjesno počne da izbegava čitave grupe namirnica.

Kada je vrijeme za ljekara?

Ako osoba posle 65. godine počne da mršavi bez namjere, posebno ako se promjena nastavlja ili je praćena slabošću, gubitkom apetita ili drugim simptomima, ne treba je pripisivati samo starenju.

Nekada je razlog jednostavan i lako rješiv, ali nenamjerni gubitak težine može biti i znak zdravstvenog problema koji zahtijeva ispitivanje.

Zato poslije 65. godine nije najvažnije juriti što manji broj na vagi. Mnogo je važnije sačuvati mišiće, snagu, pokretljivost i dobar apetit, a svaku neobjašnjivu promjenu tjelesne težine shvatiti ozbiljno.

(Mondo)