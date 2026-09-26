Mnogi ovo ugrađuju u moderna kupatila, a za par godina se pokaju: Izgleda lijepo i skupo, ali ima veliku manu

U većini modernih kupatila vidjećete ovo, izgleda lijepo, praktično i luksuzno, a zapravo se mnogi pokaju kada otkriju mane...

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Na prvi pogled djeluje kao savršeno rješenje za moderno kupatilo. Tuš bez kadice, sa ravnim podom i velikom staklenom pregradom, prostoru daje luksuzan izgled i može da učini čak i malo kupatilo vizuelno većim. Upravo zato je ovaj stil posljednjih godina postao veoma popularan.

Ipak, ono što izgleda odlično na fotografijama ne mora uvijek biti praktično u svakodnevnom životu. Voda koja prska po cijelom kupatilu, hladnoća tokom tuširanja i zahtjevno održavanje samo su neki od problema sa kojima se vlasnici mogu susresti.

Voda može da završi svuda po kupatilu

Kod klasične tuš kabine vrata zadržavaju vodu u prostoru za tuširanje. Kod otvorenog tuša toga nema, pa kapljice mogu da dospiju na pod, prostirku, peškire, pa čak i namještaj koji se nalazi u blizini.

Poseban problem može nastati ako je staklena pregrada prekratka ili je prostor za tuširanje premali. Zato se prilikom planiranja mora voditi računa o dimenzijama, položaju tuša i pravcu u kojem voda pada.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda tuš bez ivičnjaka!

Može da bude hladnije nego što očekujete

Zatvorena tuš kabina zadržava toplotu i paru, dok kod otvorenog prostora topao vazduh brzo odlazi u ostatak kupatila. Zbog toga tuširanje može biti manje prijatno, naročito tokom hladnijih mjeseci.

Dobro grijanje i ventilacija mogu značajno da poprave situaciju, a podno grijanje je jedno od rješenja koje se često razmatra kod ovakvog tipa kupatila.

Najvažniji je pravilan nagib poda

Tuš bez kadice zahtijeva veoma preciznu ugradnju. Pod mora biti izveden sa odgovarajućim nagibom prema slivniku kako se voda ne bi zadržavala ili širila po kupatilu.

Još važnija je kvalitetna hidroizolacija. Ispod pločica mora da postoji dobro izveden hidroizolacioni sloj, naročito oko odvoda i u uglovima. Ako se ovaj dio posla uradi loše, voda može prodrijeti ispod pločica i napraviti ozbiljan problem.

Zato kod ovakvog rješenja nije dobro štedjeti na majstorima. Greška koja se ne vidi odmah može kasnije da znači skidanje pločica, sanaciju poda i dodatne troškove.

Ni slivnik ne smije da bude zanemaren

Još jedna važna stavka jeste kapacitet odvoda. Ako tuš ima veliki protok vode, a slivnik ne može dovoljno brzo da je prihvati, voda može početi da se zadržava na podu i preliva iz zone tuširanja. Zbog toga se prije ugradnje moraju uskladiti tuš, odvod i nagib poda.

Održavanje je druga priča

Velika staklena površina izgleda elegantno, ali na njoj se lako vide kapljice, kamenac i tragovi sapuna. Ako želite da kupatilo stalno izgleda kao sa fotografija iz kataloga, staklo će zahtijevati redovno brisanje.

I pod traži pažnju. Kosa i ostaci sapuna mogu da se nakupljaju u slivniku, pa ga treba redovno čistiti kako bi voda normalno oticala i kako bi se spriječilo pojavljivanje neprijatnih mirisa.

Kod poda je važno izabrati i pločice koje nisu klizave kada se pokvase. Izgled ne bi trebalo da bude jedini kriterijum pri izboru materijala.

U galeriji ispod pogledajte još slika modernih i popularnih tuš kabina!

Da li je tuš bez kadice dobar izbor?

Tuš bez kadice zaista može da učini kupatilo modernijim, prostranijim i praktičnijim za ulazak, posebno djeci i starijim osobama. Ali rezultat u velikoj mjeri zavisi od pravilnog projektovanja i kvalitetne ugradnje.

Prije renoviranja zato treba pažljivo provjeriti da li kupatilo ima dovoljno prostora, da li je moguće pravilno izvesti odvod i nagib poda i da li postoji mogućnost kvalitetne hidroizolacije.

Ako se ti detalji dobro riješe, ovaj tip tuša može biti veoma praktičan. Ako se zanemare, luksuzan izgled lako može da zamijene mokar pod, hladno tuširanje i stalno čišćenje.