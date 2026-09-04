Petougaona tuš kabina osvaja moderna kupatila: Izgleda luksuzno, ali ima jednu veliku manu

Svi ih sada žele u kupatilu! Ova tuš kabina izgleda luksuzno, ali ima jednu veliku manu...

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Godinama su kupatila bila rezervisana za klasične tuš kabine pravilnih oblika. Međutim, kako moderne i elegantne enterijere sve više zamjenjuju klasična rješenja, kupatilo postaje pravi mali kućni spa. Zbog toga dizajneri sve češće traže neobična rješenja koja će prostoru dati luksuzniji i upečatljiviji izgled.

Jedan od trendova koji privlači sve više pažnje jeste petougaona tuš kabina. Na prvi pogled djeluje kao savršeno rješenje za moderno kupatilo, ali prije nego što je izaberete, trebalo bi razmisliti i o njenim praktičnim stranama.

Fenomen petougaonih tuš kabina

Petougaona tuš kabina odmah privlači pažnju svojim geometrijskim oblikom. Nije ni klasična kvadratna, ni polukružna, već ima karakteristično zakošeni ugao koji joj daje moderan i lagan izgled.

U kombinaciji sa velikim staklenim površinama i minimalističkim profilima, ovakva kabina može potpuno promijeniti izgled kupatila. Prostor može djelovati elegantnije i podsjećati na luksuzno hotelsko kupatilo, zbog čega je ovo rješenje posebno zanimljivo ljubiteljima savremenog dizajna.

U galeriji ispod pogledajte slike tuš kabine!

Da li zaista štedi prostor?

Na prvi pogled, zakošeni ugao djeluje kao odlična ideja za mala kupatila. Petougaona kabina ne zauzima toliko prostora prema sredini prostorije kao klasična kvadratna kabina, što može biti velika prednost kada je svaki centimetar važan.

Ipak, postoji jedna važna caka. Ono što dobijate spolja, djelimično gubite iznutra. Neobičan oblik znači i nešto manju korisnu površinu, što se naročito može osjetiti u predjelu ramena i laktova tokom tuširanja.

Dodatni problem mogu predstavljati vrata. Mnogi modeli imaju vrata koja se otvaraju prema spolja i izgledaju veoma atraktivno, ali im je potreban slobodan prostor ispred kabine. U malom kupatilu to može poništiti dio uštede prostora koju ste dobili njenim zakošenim oblikom.

Manje mogućnosti za odlaganje

Neobičan oblik petougaone kabine može otežati i postavljanje polica, držača i drugih dodataka za kupatilo. Kod klasičnih tuš kabina ugaona polica je jednostavno rješenje, dok kod petougaonih modela raspored dodataka mora pažljivije da se isplanira.

Zbog specifične konstrukcije, nije uvijek moguće koristiti standardne gotove police i držače, pa je potrebno više pažnje posvetiti organizaciji prostora.

Elegantan izgled može značiti i veću cijenu

Osim izgleda, treba razmišljati i o samoj montaži. Ako zidovi nisu potpuno ravni, postavljanje petougaone kabine može biti zahtjevnije i skuplje nego kod standardnih modela.

Složenija konstrukcija profila i staklenih elemenata često utiče i na cijenu same kabine. Još jedan potencijalni problem može se pojaviti kasnije, kada bude potrebno zamijeniti neki dio. Ponuda rezervnih dijelova za neobične modele uglavnom je manja nego za klasične tuš kabine.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju paneli u tuš kabini umjesto pločica!

Moda ili praktičnost?

Petougaonim tuš kabinama teško je osporiti atraktivan izgled. Velike staklene površine, jednostavni profili i minimalistički dizajn mogu kupatilu dati veoma moderan i luksuzan izgled.

Ipak, kada birate tuš kabinu, izgled ne bi trebalo da bude jedini kriterijum. Ono što na fotografiji izgleda efektno ne mora nužno biti i najpraktičnije rješenje za svakodnevni život.

Ako imate dovoljno prostora i želite da kupatilo izgleda drugačije od klasičnih enterijera, petougaona kabina može biti veoma zanimljiv izbor. Međutim, kod malih kupatila najprije treba provjeriti koliko prostora ostaje unutar kabine, gdje će se otvarati vrata i da li ćete imati dovoljno mesta za odlaganje kozmetike.