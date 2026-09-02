Peškir izgleda čisto, a zapravo je leglo bakterija: Evo koliko često ih treba prati za optimalnu higijenu

Čak i kada izgleda potpuno čisto, dva znaka odaju da je peškir spreman za pranje. Sa druge strane, peškir za kupanje možete koristiti i 5-6 puta između pranja, ali pod jednim uslovom.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Peškiri za plažu i bazen peru se poslije svakog korišćenja, dok se peškiri za kupanje mogu koristiti nekoliko puta prije pranja, ali pod jednim uslovom.

Kuhinjske krpe zahtijevaju mnogo češće pranje jer dolaze u kontakt sa hranom, masnoćom i različitim površinama, pa bi ih trebalo mijenjati svakog ili svakog drugog dana.

Ustajali miris i činjenica da peškir dugo ostaje vlažan nisu bezazleni znakovi.

Peškiri su nezaobilazni u svakom domaćinstvu i svakodnevno ih koristimo u kuhinji i kupatilu, ali upravo zbog toga ovi predmeti brzo mogu da nakupe na sebe prljavštinu i bakterije. Zato je važno znati koliko često treba prati različite vrste peškira kako bi higijena bila na odgovarajućem nivou.

Koliko često treba prati peškire?

Odgovor zavisi od njihove namjene i načina korišćenja. Uopšteno govoreći, nije potrebno prati kućne peškire nakon svake upotrebe, bez obzira na to za šta ih koristimo. Ipak, to ne važi za peškire za plažu i bazen - zbog pijeska, kreme za sunčanje, znoja, hlora i slane vode, njih treba prati nakon svake upotrebe, čak iako vam na oko ne izgledaju prljavo.

Sljedeći na listi po učestalosti pranja su kuhinjski peškiri, odnosno krpe. Pošto dolaze u dodir sa hranom, ali i prljavim kuhinjskim površinama, trebalo bi ih mijenjati i prati svakog dana. Peškire za kupanje, sa druge strane, dovoljno je prati nakon tri do pet korišćenja, pod uslovom da se između korišćenja dobro rašire i osuše kako bi se spriječilo razmnožavanje bakterija i pojava buđi.

Peškire za ruke u kupatilu trebalo bi prati na svaka dva do tri dana, jer ih obično koristi više članova domaćinstva, a između korišćenja nemaju uvijek dovoljno vremena da se potpuno osuše.

beli peškiri

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Osim vidljive prljavštine, peškir odmah bacite na pranje ako miriše neprijatno i ako mu treba više sati da se osuši nakon manje upotrebe, poput brisanja ruku - to znači da je razmnožavanje bakterija ili buđi već počelo. U svakom slučaju, ako je peškir korišćen nekoliko dana zaredom, najbolje je zamijeniti ga čistim.

Kako pravilno prati peškire?

Stručnjaci navode da bi kuhinjske peškire i krpe trebalo prati odvojeno od onih koji se koriste u kupatilu, kako bi se spriječilo prenošenje bakterija sa jedne vrste na drugu. Dobro je i razdvojiti svijetle i tamne peškire kako bi boje ostale intenzivne, a bijeli peškiri zadržali svoju bjelinu. Ovo je posebno važno kada prvi put perete nove, šarene peškire, jer postoji veća mogućnost da će pustiti boju.

Bez obzira na vrstu peškira, najbolje je koristiti toplu ili vruću vodu, pogotovo za pranje kuhinjskih krpa, kako bi se lakše uklonile masnoće, bakterije i mrlje od hrane. Koristite blag deterdžent koji je dovoljno efikasan da ukloni nečistoće, ali dovoljno nježan da peškiri ostanu mekani i pufnasti.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ako su kuhinjske krpe posebno masne i prljave, u toj turi možete koristiti i jače sredstvo za odmašćivanje, dok kašika sode bikarbone može biti korisna za neutralisanje neprijatnih mirisa.

Peškiri ne vole omekšivač

Hemijski sastojci iz omekšivača vremenom mogu da se nakupe u vlaknima peškira i ostave sloj koji smanjuje njihovu sposobnost da upijaju vodu, piše The Spruce. Umjesto omekšivača, preporučuje se da tokom ciklusa ispiranja dodate pola šolje bijelog alkoholnog sirćeta. Ono može pomoći da peškiri budu mekši i svježiji, bez stvaranja naslaga u vlaknima. Ako koristite sušilicu, peškire sušite na srednjoj ili višoj temperaturi kako bi bili mekani i pufnasti.

Ne pretjerujte sa temperaturom sušenja, jer će peškiri tako postati grublji. Nakon sušilice, izvadite ih i protresite kako biste ih malo omekšali i spriječili gužvanje.