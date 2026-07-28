Kako se pravilno pere termos šolja: Na jednom mjestu je prepuna bakterija, a ovako se uklanja neprijatan miris

Iako su termos šolje izdržljive, nepravilno održavanje može da ih ošteti.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Termos šolju treba redovno rastavljati i detaljno prati, posebno slamčicu, usnik i gumene zaptivke, jer se upravo na tim mjestima najlakše zadržavaju bakterije.

Izbjegavajte metalne četke, izbeljivače, abrazivna sredstva, zamrzivač i visoke temperature, jer mogu da oštete osjetljivu površinu.

Za tvrdokorne mirise i naslage preporučuje se dubinsko čišćenje pastom od sode bikarbone i bijelog sirćeta.

Ako svoju termos bocu između korišćenja samo isperete vodom, velika je vjerovatnoća da u njoj ipak ostaju bakterije. Najviše ih se zadržava na usniku, slamčici i gumenim zaptivkama, zbog čega je važno da flašu redovno rastavljate i temeljno čistite.

Greške koje treba izbjegavati

Iako su termos šolje izdržljive, nepravilno održavanje može da ih ošteti. Ne koristite metalne četke jer mogu da izgrebu osjetljivu površinu i stvore sitna oštećenja u kojima se zadržavaju bakterije. Obratite pažnju i na sljedeće:

Izbjegavajte izbeljivače i abrazivna sredstva za čišćenje. Dovoljni su blagi deterdžent za sudove ili prirodna sredstva.

Ne stavljajte šolju u mikrotalasnu pećnicu niti je izlažite visokim temperaturama, poput saune ili parnog kupatila.

Nemojte je držati u zamrzivaču, jer zaleđena tečnost može da se proširi i deformiše flašu. Ako želite hladan napitak, bolje dodajte kockice leda ili flašu stavite u frižider.

Kako pravilno oprati termos šolju

1. Rastavite sve dijelove

Odvrnite poklopac, izvadite slamčicu i odvojite sve dijelove koji se mogu skinuti. Bez rastavljanja nije moguće temeljno očistiti flašu.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

2. Očistite usnik, slamčicu i poklopac

Slamčicu operite četkicom za slamčice ili čistačem za cevčice uz malo blagog deterdženta. Posebnu pažnju obratite na usnik i male silikonske zaptivke, koje treba izvaditi, očistiti i vratiti na mjesto kako bi flaša ostala nepropusna.

Nakon pranja, sve delove dobro isperite i ostavite da se potpuno osuše kako biste spriječili stvaranje buđi.

3. Operite unutrašnjost flaše

Unutrašnjost očistite mekanom četkom sa drškom ili sunđerom koji može da dosegne dno. Koristite toplu vodu i deterdžent, a ako ste u flaši držali sokove ili sportske napitke, isperite je nekoliko puta.

Ako se zadržao neprijatan miris, napunite flašu toplom vodom i ostavite da odstoji oko sat vremena pre ponovnog pranja.

Izvor: Shutterstock

4. Dubinsko čišćenje

Kada običan deterdžent nije dovoljan, napravite pastu od 1-2 kašike sode bikarbone i 2-3 kašike alkoholnog bijelog sirćeta. Nanesite je na problematična mjesta, nežno istrljajte i dobro isperite.

Pojedini dijelovi termos šolje mogu da se peru u gornjoj korpi mašine za sudove, poput slamčice, dok poklopac i telo flaše ipak treba prati ručno kako bi se izbegla oštećenja izazvana visokim temperaturama i jakim deterdžentima.